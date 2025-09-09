Лукашенко поймали на лжи 3 9.09.2025, 7:38

3,384

На какой ответ от Польши в этом контексте рассчитывал Минск?

Как известно, 31 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен побывала на белорусско-польской границе в рамках переговоров по вопросам обороны и безопасности восточных границ Европейского союза. В частности, там она говорила о необходимости защиты ЕС от гибридных атак России и Беларуси, пишет Telegram-канал «Беларусский стратегический».

Потом фон дер Ляйен полетела в Болгарию, где случилось буквально следующее:

GPS на всей территории аэропорта перестал работать. После часового кружения над аэропортом пилот самолета принял решение посадить самолет вручную, используя аналоговые карты.

Но самое интересное для нас не в этом, а вот в чем:

Как заявил в связи с происшествием Генеральный инспектор (глава Бундесвера) Карстен Бройер, он также лично сталкивался с двумя подобными случаями помех GPS — один раз во время полета на военном самолете над Балтийским морем, а другой раз — во время наблюдения за учениями в Литве.

Во втором случае совсем рядом от него над Беларусью находился российский разведывательный самолет. По мнению немцев, нет данных, чтобы утверждать, что целью был лично Бройер.

Такие формулировки используются, чтобы сказать то, что нужно, без последующих дипломатических скандалов. В данном случае немцы сказали следующее: Русские беспрепятственно используют суверенную территорию Беларуси для электронных атак на представителя военно-политического руководства Германии.

Для Запада это установленный факт, и таких фактов у них много. Поэтому, естественно, и у Польши, и у Германии вызывает вопросы, когда белорусское Минобороны и сам Александр Лукашенко на словах говорят одно, а делают совсем другое.

Интересно, на какой ответ от Польши в этом контексте рассчитывал Минск, посылавший этим летом некие сигналы к примирению?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com