9 сентября 2025, вторник, 8:19
Сборная Беларуси по футболу проиграла Шотландии

  • 9.09.2025, 7:42
Сборная Беларуси по футболу проиграла Шотландии
Фото: Getty Images

Белорусы пропустили два мяча.

9 сентября сборная Беларуси проиграла Шотландии со счётом 0:2 во втором матче квалификации на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 2026 году. Команда Карлоса Алоса стартует в отборе с двух поражений, в которых она пропустила семь голов и забила один.

Напомним, что ранее сборная потерпела поражение от сборной Греции со счётом 1:5.

Следующие матчи белорусы проведут 9 и 12 октября против сборной Дании и Шотландии.

