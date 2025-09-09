Сборная Беларуси по футболу проиграла Шотландии

Сборная Беларуси по футболу проиграла Шотландии2
Белорусы пропустили два мяча.
9 сентября сборная Беларуси проиграла Шотландии со счётом 0:2 во втором матче квалификации на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 2026 году. Команда Карлоса Алоса стартует в отборе с двух поражений, в которых она пропустила семь голов и забила один.
Напомним, что ранее сборная потерпела поражение от сборной Греции со счётом 1:5.
Следующие матчи белорусы проведут 9 и 12 октября против сборной Дании и Шотландии.