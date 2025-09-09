Z-пропагандист призвал закончить войну против Украины
- 9.09.2025, 7:50
- 2,902
Иначе Россию ждет катастрофа.
Российский Z-пропагандист Максим Калашников сделал неожиданное признание о перспективах войны против Украины. По его словам, изначальные планы Кремля о быстрой «маленькой победоносной спецоперации» провалились, и теперь война движется к заморозке.
Об этом «рассерженный патриот» написал в своем блоге, передает «Диалог».
Калашников открыто пишет, что продолжение войны в 2026 году может стать фатальным для самой России.
«Можно получить развал экономики, после чего рухнут и политическая, и военная системы», – пишет он.
Пропагандист также критикует сторонников идеи «напечатать денег и затянуть гайки», предупреждая о катастрофической гиперинфляции и обрушении всей системы снабжения армии.
По его словам, военная машина РФ не способна вести войну современного уровня. Для достижения победы необходимо уничтожение ПВО, инфраструктуры и системы управления противника, но российская армия этого сделать не может.
«То, что США и их союзники делали в войнах 1982, 1991, 1999, 2003 и 2025 годов, военная система РФ не в состоянии повторить», – признает Калашников.
Он подчеркивает, что российская армия откатилась по уровню ведения войны к Первой мировой или даже русско-японской, а для выхода из тупика необходима радикальная смена политического и экономического курса, на что действующая элита не готова.
По мнению пропагандиста, в такой ситуации Москва вынуждена будет согласиться на заморозку войны, но это приведет к тяжелому послевоенному кризису, который разрушит нынешнюю российскую систему.
Даже среди наиболее ярых сторонников войны усиливается понимание: Россия зашла в тупик, выход из него обернется для Кремля катастрофическими последствиями.