Белоруска баллотировалась в парламент Норвегии 9.09.2025, 8:07

Дарья Шут

Она идет на выборы от либеральной партии.

Дарья Шут баллотировалась в парламент Норвегии от либеральной партии Venstre. Об этом сообщила в «Фейсбуке» Юлия Мицкевич.

«Моя замечательная коллега и подруга, белоруска Даша Шут баллотируется в Стортинг — парламент Норвегии от либеральной партии Venstre. Замечательное совпадение, что я здесь в эти дни как наблюдательница, и мы смогли встретиться и обсудить особенности норвежской политики», — написала Мицкевич.

Парламентские выборы прошли в Норвегии 8 сентября. Избиратели выбирают 169 депутатов. Выборы проходят по партийным спискам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com