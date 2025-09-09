Белоруска баллотировалась в парламент Норвегии
- 9.09.2025, 8:07
Она идет на выборы от либеральной партии.
Дарья Шут баллотировалась в парламент Норвегии от либеральной партии Venstre. Об этом сообщила в «Фейсбуке» Юлия Мицкевич.
«Моя замечательная коллега и подруга, белоруска Даша Шут баллотируется в Стортинг — парламент Норвегии от либеральной партии Venstre. Замечательное совпадение, что я здесь в эти дни как наблюдательница, и мы смогли встретиться и обсудить особенности норвежской политики», — написала Мицкевич.
Парламентские выборы прошли в Норвегии 8 сентября. Избиратели выбирают 169 депутатов. Выборы проходят по партийным спискам.