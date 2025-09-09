закрыть
9 сентября 2025, вторник, 8:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска баллотировалась в парламент Норвегии

  • 9.09.2025, 8:07
Белоруска баллотировалась в парламент Норвегии
Дарья Шут

Она идет на выборы от либеральной партии.

Дарья Шут баллотировалась в парламент Норвегии от либеральной партии Venstre. Об этом сообщила в «Фейсбуке» Юлия Мицкевич.

«Моя замечательная коллега и подруга, белоруска Даша Шут баллотируется в Стортинг — парламент Норвегии от либеральной партии Venstre. Замечательное совпадение, что я здесь в эти дни как наблюдательница, и мы смогли встретиться и обсудить особенности норвежской политики», — написала Мицкевич.

Парламентские выборы прошли в Норвегии 8 сентября. Избиратели выбирают 169 депутатов. Выборы проходят по партийным спискам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох