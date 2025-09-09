Reuters: Дрон, вероятно, атаковал судно Греты Тунберг в Средиземном море 9.09.2025, 8:11

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

На борту было шесть человек.

Дрон атаковал судно шведской экоактивистки Греты Тунберг в Средиземном море во время так называемой гуманитарной миссии в Газу. Пассажиры не пострадали.

Об этом сообщает Reuters.

Тунберг вместе с международной Global Sumud Flotilla направлялась в сектор Газа, чтобы доставить продукты и лекарства и попытаться прорвать израильскую блокаду. Флотилия, состоящая примерно из 20 судов, отправилась из Барселоны на прошлой неделе и планировала прибыть в пункт назначения в середине сентября.

Однако вблизи побережья Туниса судно Family Boat подверглось вероятной атаке дрона, в результате чего на корабле вспыхнул пожар.

По словам организаторов миссии, на борту было шесть человек, все они остались невредимыми, однако пожар повредил главную палубу и складские помещения.

