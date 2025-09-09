закрыть
9 сентября 2025, вторник, 8:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Дрон, вероятно, атаковал судно Греты Тунберг в Средиземном море

  • 9.09.2025, 8:11
Reuters: Дрон, вероятно, атаковал судно Греты Тунберг в Средиземном море
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

На борту было шесть человек.

Дрон атаковал судно шведской экоактивистки Греты Тунберг в Средиземном море во время так называемой гуманитарной миссии в Газу. Пассажиры не пострадали.

Об этом сообщает Reuters.

Тунберг вместе с международной Global Sumud Flotilla направлялась в сектор Газа, чтобы доставить продукты и лекарства и попытаться прорвать израильскую блокаду. Флотилия, состоящая примерно из 20 судов, отправилась из Барселоны на прошлой неделе и планировала прибыть в пункт назначения в середине сентября.

Однако вблизи побережья Туниса судно Family Boat подверглось вероятной атаке дрона, в результате чего на корабле вспыхнул пожар.

По словам организаторов миссии, на борту было шесть человек, все они остались невредимыми, однако пожар повредил главную палубу и складские помещения.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох