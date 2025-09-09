В Сочи прогремел взрыв 9.09.2025, 8:13

Россияне сообщили о работе ПВО.

В ночь на вторник, 9 сентября, в городе Сочи прогремел взрыв. Российские Telegram-каналы утверждают, что в городе работала ПВО. Местный аэропорт приостановил работу.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, мощный взрыв прогремел около 02:20 по минскому времени. По словам местных жителей, в домах затряслись стены и зазвенели стекла, а в некоторых припаркованных автомобилях сработала сигнализация.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости сообщает, что в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com