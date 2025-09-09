закрыть
9 сентября 2025, вторник
В Сочи прогремел взрыв

  • 9.09.2025, 8:13
Россияне сообщили о работе ПВО.

В ночь на вторник, 9 сентября, в городе Сочи прогремел взрыв. Российские Telegram-каналы утверждают, что в городе работала ПВО. Местный аэропорт приостановил работу.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, мощный взрыв прогремел около 02:20 по минскому времени. По словам местных жителей, в домах затряслись стены и зазвенели стекла, а в некоторых припаркованных автомобилях сработала сигнализация.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости сообщает, что в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

