В Сочи прогремел взрыв
- 9.09.2025, 8:13
Россияне сообщили о работе ПВО.
В ночь на вторник, 9 сентября, в городе Сочи прогремел взрыв. Российские Telegram-каналы утверждают, что в городе работала ПВО. Местный аэропорт приостановил работу.
Как сообщает российский Telegram-канал Shot, мощный взрыв прогремел около 02:20 по минскому времени. По словам местных жителей, в домах затряслись стены и зазвенели стекла, а в некоторых припаркованных автомобилях сработала сигнализация.
Российское пропагандистское агентство РИА Новости сообщает, что в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.