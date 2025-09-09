Житель Шотландии выиграл чемпионат мира по приготовлению овсяной каши
- 9.09.2025, 8:22
Он прошел два испытания.
У всех, кто любит завтракать кашей, есть свои секреты ее приготовления. Однако никому не стоит дегустировать овсянку, сваренную Крисом Ормистоном: возможно, после нее остальная еда покажется вам пресной. Все дело в том, что недавно шотландец победил в чемпионате мира по приготовлению овсяной каши, пишет «Нож».
Крис Ормистон — разработчик приложений, увлекающийся кулинарией. По его собственным словам, хобби пришло в его жизнь из-за одного неудачного случая.
«Я самоучка. Около 20 лет назад, когда мне было 26, я сильно отравился в ресторане и после этого не доверял готовку незнакомцам. В 2020 году я завел канал, где показываю, как готовлю пищу во время походов», — рассказал Крис.
О конкурсе для кашеваров Ормистон узнал в 2020 году. Тогда он путешествовал по Шотландии и обнаружил в деревне Каррбридж вывеску со словами: «Добро пожаловать на родину чемпионата мира по приготовлению овсянки».
Как выяснилось, конкурс был учрежден в 1996 году: его создатели хотели привлечь внимание и к деревне, и к полезному продукту питания. Криса заинтересовала история чемпионата, и он подал заявку на участие.
Шотландцу и его соперникам из разных стран предстояло пройти два испытания. В первой части конкурса они готовили «традиционную кашу» с использованием лишь трех ингредиентов: воды, овсяных хлопьев и соли. Далее участники должны были представить свой авторский рецепт блюда с овсяными хлопьями. Что любопытно, все повара готовили на небольших походных плитах.
В первый раз Крис не смог пройти на второй этап чемпионата. Тогда он решил постоянно совершенствовать свои навыки и экспериментировать с пропорциями. Так, пусть и не с первой попытки, Ормистон стал чемпионом мира.
«Быть чемпионом мира по приготовлению каши — это немного странно. Люди часто говорят со мной об этом в пабе, потому что узнают меня по публикациям в местной прессе», — сообщил Крис Ормистон.