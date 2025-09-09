Протестующие в Непале добились отмены запрета на социальные сети 1 9.09.2025, 8:29

Тысячи митингующих вышли на улицы страны.

Правительство Непала во главе с премьером-коммунистом отступило перед протестующими и отменило запрет на все соцсети. В понедельник в протестах погибли по меньшей мере 19 человек, пишет BBC.

Как сообщила непальская пресса со ссылкой на министра коммуникаций Притхви Суббу Гурунга, решение об отмене запрета было принято вечером в понедельник «в ответ на требования Поколения Z».

Корреспондент агентства AFP в Непале сообщает, что доступ ко всем соцсетям в стране восстановлен.

Этот доступ был в последние дни закрыт после того, как Верховный суд предписал правительству заблокировать 26 популярных в мире и Непале соцсетей, если они в семидневный срок не зарегистрируются в Министерстве коммуникаций и информационных технологий и не согласятся на мониторинг контента. Ни одна из наиболее популярных сетей регистрироваться не пожелала.

Свое решение в отношении соцсетей власти объясняли необходимостью борьбы с фейками, разжиганием ненависти и онлайн-мошенничеством.

Правительство Непала сформировала коалиция основных политических сил: Коммунистической (объединенной марксистско-ленинской) партии и социал-демократического Непальского Конгресса с участием еще двух партий. И премьер-министр Кей-Пи Шарма Оли, и министр коммуникаций Притхви Субба Гурунг — коммунисты, как и еще семь из 22 членов правительства.

В понедельник тысячи протестующих вышли на улицы, в том числе к зданию парламента в Катманду, чтобы выразить возмущение решением властей запретить в стране такие платформы, как Facebook, X и YouTube, а также в связи с общим недовольством властями.

Полиция применила водометы, дубинки и резиновые пули.

С пятницы пользователи столкнулись с трудностями доступа к платформам, хотя некоторые используют VPN, чтобы обойти запрет.

Свободный доступ к интернету и социальным сетям крайне важен для туристической отрасли Непала, составляющей большую статью дохода страны.

В Непале социальными сетями пользуются миллионы человек, самой популярной платформой считается Instagram. По словам пользователей, соцсети нужны им не только для развлечений или потребления новостей, но и для бизнеса.

Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Хватит!» и «Покончим с коррупцией!».

Многие участники акции сказали, что вышли против авторитарных методов властей своей страны. По их словам, правительство погрязло в коррупции и не выполняет своих обещаний по решению экономических проблем страны.

Одна из протестующих Сабана Будатоки заявила, что запрет социальных сетей стал последней каплей, поводом для масштабной акции, но не единственной причиной.

«Я думаю, что в центре внимания не запрет социальных сетей как таковой, а общая коррупция, — объясняет она. — Мы хотим вернуть себе нашу страну — мы пришли остановить коррупцию».

Другой протестующий заявил, что запрет на соцсети преследовал цель «заставить их замолчать», поэтому люди пришли, чтобы прозвучал их голос против беззакония, и они будут продолжать это делать, пока не наступят перемены.

Сообщается, что демонстрация началась достаточно спокойно, люди только скандировали свои требования, но позднее протестующие активизировались.

Некоторые перелезли через забор здания парламента и попытались проникнуть внутрь, у других в руках вдруг оказались дымовые шашки.

В комментарии агентству AFP представитель полиции Катманду Шекхар Ханал заявил, что полицейские перешли к активным действиям после того, как протестующие прорвались в зону ограниченного доступа.

По его словам, против демонстрантов были применены слезоточивый газ и водометы. Он также сообщил о 17 погибших в столице. Еще два человека погибли в городе Итахари на востоке страны после объявления там комендантского часа, сообщила местная полиция.

Ранджана Непал, сотрудница одной из больниц Катманду, куда поступило много раненых, рассказала, что слезоточивый газ также проник в здание больницы, и это очень затруднило работу врачей.

«Я никогда не видела такой тревожной ситуации в больнице», — сказала она AFP.

Представитель районного управления Катманду сообщил, что в некоторых районах столицы введен комендантский час, в частности, у здания парламента.

Представитель армии Непала Раджарам Баснет сообщил, что после введения комендантского часа на улицы было выведено небольшое подразделение солдат.

