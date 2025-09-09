«Я буду идти до конца» 9.09.2025, 8:40

Андрей Поднебенный

Что известно о последних месяцах жизни политзаключенного Андрея Поднебенного, умершего в колонии.

8 сентября стало известно о смерти в могилевской колонии 36-летнего политзаключенного Андрея Поднебенного.

«Зеркало» поговорило с человеком, отбывавшим наказание вместе с Андреем. Он рассказал, что у Поднебенного были проблемы со здоровьем, а администрация колонии все время оказывала давление на политзаключенного.

Александр познакомился с Андреем Поднебенным в могилевской ИК-15. По словам мужчины, Андрей сразу по прибытии в колонию попал в штрафной изолятор, что является стандартной практикой давления на политических заключенных. Несмотря на это, Андрей с самого начала держался очень стойко и не выказывал отчаяния. Александр говорит, что Поднебенный был светлым и добрым человеком, который до конца оставался верен своим принципам.

— Он заехал, и ему сразу дали десять суток ШИЗО, — вспоминает Александр. — Когда Андрей вышел, мы начали общаться. Это был такой добрый человек. Он сказал: «Я буду идти до конца и ни о чем не сожалею». Андрей был очень хорошим, тихим и спокойным. Он просто настолько добрый… Я себе бы отца такого хотел, как он. С ним было запрещено общаться, его закрывали в ШИЗО за разговоры со мной. Но мы все равно продолжали общаться, встречались в шесть утра, пили кофе, пока нас не выгоняли на улицу.

С первых дней в колонии Андрей Поднебенный пытался добиться перевода на более легкую работу из-за проблем со здоровьем. Александр не знает точного диагноза друга, но уверен, что трудности были серьезными: Поднебенный постоянно обращался в медицинскую часть, но квалифицированной помощи так и не получил. По словам Александра, добиться в колонии легкого труда или госпитализации — задача почти невыполнимая, особенно для политического заключенного.

— Ему нужно было в больницу, а не просто в медчасть, — уверен Александр. — Я ему объяснял, что добиться этого очень тяжело, на это уйдут месяцы. В итоге его перевели в другой отряд — просто подметать локальный участок и убирать снег. Но он и там выходил на работу раньше шести утра.

Александр говорит, что, как и многих других политзаключенных, Андрея Поднебенного лишали самого необходимого. Администрация колонии оставляла его без посылок и передач. Александр старался поддерживать Андрея и делился с ним продуктами из своих передач. Мужчина вспоминает, какой радостью для друга были самые обычные вещи.

— Его всего лишали! Я ему давал колбасу, печенье, курицу, зефир. А что делать, если человеку нечего есть? Он просто был счастлив и очень благодарен. — вспоминает Александр. — Я ему говорил: «Андрей, успокойся, мы все за одно сидим». Мы все в одной ситуации, поэтому нужно было поддерживать друг друга.

Последний раз Александр видел Андрея в день своего освобождения. Тогда Поднебенного уже перевели в другой отряд, и общаться они почти не могли. Но даже в тот момент, по словам мужчины, Андрей нашел возможность попрощаться с другом. Больше они не виделись.

— В день, когда я выходил на свободу, Андрей чистил снег. Увидел меня и сам через решетку протянул руку. Он был очень сильным человеком, всегда говорил, что будет идти до конца, сколько бы ему ни дали. Я знаю, что он сделал, и я знаю, что он ненавидит этот режим. Такой вот он был человек. Просто очень жаль, что уходят лучшие. Андрей был самым лучшим.

