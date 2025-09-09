Банки из Центральной Азии: известны некоторые детали 19-го пакета санкций ЕС
- 9.09.2025, 8:49
На этой неделе Брюссель должен предложить 19-й пакет санкций против РФ. Самое интересное, что в новый «черный список» должны попасть и банки из двух стран Центральной Азии.
Журналисты из Sky News напоминают, что ранее в санкционный список уже попадали два китайских банка и НПЗ Nayara в Индии.
Остальные подробности относительно 19-го пакета санкций пока неизвестны. На прошлой неделе представители ЕС по вопросам санкций были в США, чтобы провести переговоры относительно усиления давления на Кремль через политику санкций.
Агентство Bloomberg уже сообщало, что под санкции попадет банковский сектор и энергетические компании. В Брюсселе хотят объединиться в вопросе санкций с США, чтобы усилить давление на РФ.
Глава Минэнергетики США Крис Райт дал понять, что Вашингтон готов пойти на усиление санкций против РФ, если ЕС перестанет закупать у Кремля нефть и газ.