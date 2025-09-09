закрыть
9 сентября 2025, вторник, 9:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банки из Центральной Азии: известны некоторые детали 19-го пакета санкций ЕС

  • 9.09.2025, 8:49
Банки из Центральной Азии: известны некоторые детали 19-го пакета санкций ЕС

На этой неделе Брюссель должен предложить 19-й пакет санкций против РФ.

На этой неделе Брюссель должен предложить 19-й пакет санкций против РФ. Самое интересное, что в новый «черный список» должны попасть и банки из двух стран Центральной Азии.

Журналисты из Sky News напоминают, что ранее в санкционный список уже попадали два китайских банка и НПЗ Nayara в Индии.

Остальные подробности относительно 19-го пакета санкций пока неизвестны. На прошлой неделе представители ЕС по вопросам санкций были в США, чтобы провести переговоры относительно усиления давления на Кремль через политику санкций.

Агентство Bloomberg уже сообщало, что под санкции попадет банковский сектор и энергетические компании. В Брюсселе хотят объединиться в вопросе санкций с США, чтобы усилить давление на РФ.

Глава Минэнергетики США Крис Райт дал понять, что Вашингтон готов пойти на усиление санкций против РФ, если ЕС перестанет закупать у Кремля нефть и газ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох