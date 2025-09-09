«Цены космические практически на все»
- 9.09.2025, 8:57
Белоруска показала цены на яблоки в одном из гипермаркетов.
Брестчанка Ольга побывала в одном из гипермаркетов «Грин» и сняла на видео в TikTok цены на яблоки. В ролике можно заметить яблоки за 10,99 рубля за килограмм, привезенные из Южно-Африканской Республики, по 10,88 рубля за кило из Чили. Еще одни были по 11,99 рубля, но уже из Италии, пишет BGmedia.
«Люди, вы что, сумасшедшие? Это как — яблоко за 12 рублей?» — говорит брестчанка в видео.
Диссонанс вызывает надпись «Социально значимый товар» на вышеперечисленных ценниках.
@olga89lolnok ♬ оригинальный звук - 🍂Olga🍂
За три дня видео Ольги набрало в TikTok более 120 тысяч просмотров и 1 200 комментариев. Некоторые посмеялись с того, что яблоки подписаны как социально значимый товар:
«И пометка «социально значимый товар», сезонный».
«Яблоко — социально значимый товар. По 12 рублей».
«В Польше по 3 злотых, в Беларуси — 3 евро».
Другие тут же раскритиковали Лукашенко и чиновников, из-за которых в Беларуси такие цены на яблоки:
«Спасибо Лукашенко, что взялся за цены».
«Извините, они уже давно сошли с ума, цены космические практически на все».
Боларусы иронизируют над тем, что яблоки у нас стоят дороже бананов, манго и некоторых других фруктов, которые не растут в Беларуси:
«За тысячи километров, в тропической Польше, растут яблоки, а в Беларуси за полярным кругом яблоки не растут».
«Вот так и в «Санте» были по 12 рублей яблоки, а рядом апельсины и бананы. Яблоки из Эквадора приехали, а бананы растут в Беларуси на кустах».
«В «Санте» манго по 6 рублей, хорошо, что я не люблю яблоки…».
«Бананы по 4 рубля, а яблоки — 12».
Некоторые комментаторы отмечают, что не везде такие цены на яблоки. Они считают, что «Грин» зажрался, лучше там ничего не покупать:
«Яблоки с Италии, Мали и ЮАР. Конечно, дорогие. У нас польские по 7 рублей».
««Грин» — это вообще государство в государстве! Это как ресторан высшей наценочной категории. «Корону» переплюнул, наценки просто от балды! Цены разительно отличаются от других магазинов!»
«Неделю другую полежат в «Грине» по 11, потом переедут в «Корону» по 10, там полежат пару недель, переедут в «Евроопт» по 8–9, а уж оттуда в «Грошик» по 7».
«Так они еще и безвкусные все, без аромата яблочка. У бабули на рынке возьмешь — так аромат… ммм… потрясный, и вкусные, и по 2 рубля».
Кто-то пытается объяснить такие цены на яблоки тем фактом, что в Беларуси в этом году они вымерзли из-за плохой погоды:
«В этом году неурожай яблок…».
«В личных подворьях нет яблок от слова совсем, вымерзли яблоки, в этом году цены будут такие, я покупать не буду, у меня варенье с прошлого года, буду кушать».
«Да ладно паниковать! Зимой картошку будете по 10 брать».