Белоруска показала цены на яблоки в одном из гипермаркетов.

Брестчанка Ольга побывала в одном из гипермаркетов «Грин» и сняла на видео в TikTok цены на яблоки. В ролике можно заметить яблоки за 10,99 рубля за килограмм, привезенные из Южно-Африканской Республики, по 10,88 рубля за кило из Чили. Еще одни были по 11,99 рубля, но уже из Италии, пишет BGmedia.

«Люди, вы что, сумасшедшие? Это как — яблоко за 12 рублей?» — говорит брестчанка в видео.

Диссонанс вызывает надпись «Социально значимый товар» на вышеперечисленных ценниках.

За три дня видео Ольги набрало в TikTok более 120 тысяч просмотров и 1 200 комментариев. Некоторые посмеялись с того, что яблоки подписаны как социально значимый товар:

«И пометка «социально значимый товар», сезонный».

«Яблоко — социально значимый товар. По 12 рублей».

«В Польше по 3 злотых, в Беларуси — 3 евро».

Другие тут же раскритиковали Лукашенко и чиновников, из-за которых в Беларуси такие цены на яблоки:

«Спасибо Лукашенко, что взялся за цены».

«Извините, они уже давно сошли с ума, цены космические практически на все».

Боларусы иронизируют над тем, что яблоки у нас стоят дороже бананов, манго и некоторых других фруктов, которые не растут в Беларуси:

«За тысячи километров, в тропической Польше, растут яблоки, а в Беларуси за полярным кругом яблоки не растут».

«Вот так и в «Санте» были по 12 рублей яблоки, а рядом апельсины и бананы. Яблоки из Эквадора приехали, а бананы растут в Беларуси на кустах».

«В «Санте» манго по 6 рублей, хорошо, что я не люблю яблоки…».

«Бананы по 4 рубля, а яблоки — 12».

Некоторые комментаторы отмечают, что не везде такие цены на яблоки. Они считают, что «Грин» зажрался, лучше там ничего не покупать:

«Яблоки с Италии, Мали и ЮАР. Конечно, дорогие. У нас польские по 7 рублей».

««Грин» — это вообще государство в государстве! Это как ресторан высшей наценочной категории. «Корону» переплюнул, наценки просто от балды! Цены разительно отличаются от других магазинов!»

«Неделю другую полежат в «Грине» по 11, потом переедут в «Корону» по 10, там полежат пару недель, переедут в «Евроопт» по 8–9, а уж оттуда в «Грошик» по 7».

«Так они еще и безвкусные все, без аромата яблочка. У бабули на рынке возьмешь — так аромат… ммм… потрясный, и вкусные, и по 2 рубля».

Кто-то пытается объяснить такие цены на яблоки тем фактом, что в Беларуси в этом году они вымерзли из-за плохой погоды:

«В этом году неурожай яблок…».

«В личных подворьях нет яблок от слова совсем, вымерзли яблоки, в этом году цены будут такие, я покупать не буду, у меня варенье с прошлого года, буду кушать».

«Да ладно паниковать! Зимой картошку будете по 10 брать».

