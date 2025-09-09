Украинские герои отбили 51 вражеский штурм на Новопавловском направлении 9.09.2025, 9:08

За сутки на фронте произошло 195 боев.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 195 боевых столкновений между Силами обороны и войсками РФ. Более половины вражеских атак пришлась на Покровское и Новопавловское направления, сообщает Генштаб ВСУ.

По данным военных, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых авиабомб.

Также российская армия задействовала для атак 5516 дронов-камикадзе и осуществила 4989 обстрелов, из которых 86 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары противник наносил, в частности, по районам населенных пунктов Приморское Запорожской области и Николаевка Херсонской области.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления и одну вражескую артиллерийскую систему.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в целом сбросил 25 управляемых авиабомб и совершил 207 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Глущенково, Торское, а также в сторону Шандриголово.

На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Григорьевки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.

За прошедшие сутки на Краматорском направлениипроизошло четыре боевых столкновения в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 64 атаки в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шахово, Молодецкое и в направлениях Покровска, Торецкого, Новоэкономического и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 51 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Поддубное, Толстой, Лесное, Александроград, Январское, Камышеваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малиевка, Новогеоргиевка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

