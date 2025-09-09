Дроны атаковали одну из нефтеперекачивающих станций в РФ: новые подробности 2 9.09.2025, 9:20

В России бензин становится дефицитным.

Силы беспилотных систем в ночь на 7 сентября нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Второво», находящейся во Владимирской области РФ. Об этом заявил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

По словам Бровди, многочисленное поражение по объекту нанесли бойцы 14 полка Сил беспилотных систем.

- Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми, - добавил командующий.

