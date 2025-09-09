СМИ: Рейс Ryanair из Гданьска в Братиславу садился в Вене из-за вмешательства в GPS
Самолет был вынужден свернуть с маршрута.
Один из рейсов Ryanair из польского Гданьска в столицу Словакии Братиславу вынужден был свернуть с маршрута из-за масштабного вмешательства в GPS.
Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Dennik N.
Инцидент произошел еще 23-24 августа, но до сих пор не был известен широкой общественности. Вечерний рейс из Гданьска должен был приземлиться в Братиславе после полуночи, но неожиданно для пассажиров оказался в Вене.
Экипаж объяснил людям, что из-за заглушенного GPS на борту самолета, а также проблем с наземной навигационной системой в аэропорту Братиславы рейс завернули в австрийскую столицу. Пассажир, рассказавший СМИ об инциденте, высказал предположение, что причины были такими же, как в случае с самолетом президента Еврокомиссии.
В аэропорту Братиславы подтвердили изданию, что рейс направили в Вену, однако оттуда он с задержкой прибыл в Братиславу.
- Рейс номер FR6827 Ryanair, который должен был прибыть из Гданьска в Братиславу 24 августа 2025 года в 1:10 утра, перенаправляли в Вену. После дозаправки самолет приземлился в аэропорту Штефаника в 2:44 утра, – отметили в пресс-службе.