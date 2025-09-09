WSJ: Китай и США разожгли гонку вооружений подводных лодок 9.09.2025, 9:41

Пекин осваивает передовые технологии подводных лодок, что заставляет США наращивать собственные подводные силы.

Китай стремительно совершенствует свой подводный флот, делая его тише, быстрее и способным нести более совершенное оружие и сенсоры. Новые лодки могут дольше оставаться под водой и выполнять более сложные операции, что делает Пекин потенциальным лидером в подводных технологиях мирового уровня, соревнуясь с США, пишет Wall Street Journal (перевод - «Униан»).

Военные Пекина расширяют свою деятельность в Южнокитайском море и вблизи Тайваня, где подводные лодки могут играть критическую роль в конфликте, который требует скрытой и устойчивой силы.

Это заставляет США и союзников, среди которых Австралия и Великобритания, наращивать собственные подводные флоты и модернизировать оборонные соглашения, в частности пакт Aukus 2021 года, предусматривающий поставку Австралии атомных подводных лодок и совместную разработку новых судов.

Технологический скачок Китая

Ранее Китай использовал дизельно-электрические подводные лодки для патрулирования «заднего двора» в западной части Тихого океана. Первая атомная подводная лодка 1974 года была шумной, медленной и опасной для экипажа из-за радиационного излучения.

Сегодня же новые китайские атомные лодки имеют большую скорость, дальность и устойчивость, что позволяет Пекину значительно расширить охват и повысить эффективность подводных операций.

«Они могут быть на пороге технологического скачка для подводных операций, когда их станет очень трудно отслеживать», - отметил Брент Седлер, ветеран ВМС США.

Подводные лодки как инструмент проекции силы

По словам Дженнифер Кавани из Defense Priorities, подводные лодки ценны, потому что позволяют проецировать значительную силу без больших затрат на персонал и не подвергают риску самолеты и надводные корабли.

Многие страны в Индо-Тихоокеанском регионе сейчас стремятся наращивать или покупать подводные лодки для защиты стратегических морских путей и обеспечения скрытой обороны.

- Почти каждая страна, которая стремится иметь хотя бы приличный флот в регионе, строит или покупает подводные лодки, - сказал Питер Дженнингс, директор Strategic Analysis Australia.

Однако США и их союзники сталкиваются с серьезными трудностями, чтобы не отставать от технологического прогресса Китая.

