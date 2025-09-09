закрыть
9 сентября 2025, вторник
РФ погружается в кризис

4
  • 9.09.2025, 10:25
  • 3,716
РФ погружается в кризис

Большинство компаний ожидает падения экономики.

Большинство компаний в РФ готовится к дальнейшему падению экономики - 57% предприятий ожидают снижения показателей уже к концу года, сообщает украинский Центр противодействия дезинформации.

Так, только 28% предпринимателей надеются на возобновление роста экономики, остальные не видят четких перспектив.

Бизнес признает: 90% компаний пришлось искать новых партнеров и поставщиков, а многим это так и не удалось.

При этом так называемые «дружественные страны» не компенсировали потерь от войны и санкций, на что надеялись в Кремле.

Также многим предприятиям в РФ пришлось пойти на сокращение персонала, а имеющийся дефицит кадров тоже добавляет трудностей для бизнеса.

Следует отметить, что такие пессимистические настроения российских предпринимателей резко контрастируют с заявлениями Кремля об «устойчивости экономики» и «адаптации к санкциям».

Как сообщают в ЦПД, несмотря на успокаивающую риторику пропаганды и российского диктатора Путина, предприниматели четко осознают: война и изоляция все глубже «подтачивают экономику», а перспективы становятся все более мрачными.

