РФ погружается в кризис
9.09.2025
Большинство компаний ожидает падения экономики.
Большинство компаний в РФ готовится к дальнейшему падению экономики - 57% предприятий ожидают снижения показателей уже к концу года, сообщает украинский Центр противодействия дезинформации.
Так, только 28% предпринимателей надеются на возобновление роста экономики, остальные не видят четких перспектив.
Бизнес признает: 90% компаний пришлось искать новых партнеров и поставщиков, а многим это так и не удалось.
При этом так называемые «дружественные страны» не компенсировали потерь от войны и санкций, на что надеялись в Кремле.
Также многим предприятиям в РФ пришлось пойти на сокращение персонала, а имеющийся дефицит кадров тоже добавляет трудностей для бизнеса.
Следует отметить, что такие пессимистические настроения российских предпринимателей резко контрастируют с заявлениями Кремля об «устойчивости экономики» и «адаптации к санкциям».
Как сообщают в ЦПД, несмотря на успокаивающую риторику пропаганды и российского диктатора Путина, предприниматели четко осознают: война и изоляция все глубже «подтачивают экономику», а перспективы становятся все более мрачными.