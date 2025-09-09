На белорусском IT-рынке банкротится очередная компания 9.09.2025, 10:10

Она разрабатывала мобильные игры.

Экономический суд Минска в конце августа начал рассматривать дело о финансовой несостоятельности компании Purple Games, которая разрабатывала мобильные игры. Это следует из судебного документа, опубликованного в Едином госреестре сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

Налоговики обратились в суд с заявлением о признании «Перпл Геймз» банкротом, так как компания задолжала в бюджет 988 тыс. рублей.

Из документа следует, что компанией владеют Денис Журавлев, фирма «Маскарар» из Андорры и кипрская MGL Mail.Ru Equity Ltd.

В октябре прошлого года компанию в Беларуси решили ликвидировать.

В Беларуси она имела товарные знаки на бренд фирмы Purple Games и ее игру Greenvale. Последняя — это игра по принципу «три-в-ряд», где надо передвигать игровые элементы так, чтобы они совпали с заданными игрой шаблонными комбинациями. В 2021 году сообщалось о подготовке к масштабированию этого проекта. Тогда же компания привлекла инвестиции в размере 1 млн долларов.

Фирма была основана в мае 2017 года Денисом Журавлевым. В конце 2020 года в Purple Games инвестировало MGVC — подразделение международного игрового бренда MY.GAMES. Оно выкупило долю бизнеса, писало издание Devby. Ранее в компании работало более 20 человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com