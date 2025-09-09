На белорусском IT-рынке банкротится очередная компания
Она разрабатывала мобильные игры.
Экономический суд Минска в конце августа начал рассматривать дело о финансовой несостоятельности компании Purple Games, которая разрабатывала мобильные игры. Это следует из судебного документа, опубликованного в Едином госреестре сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».
Налоговики обратились в суд с заявлением о признании «Перпл Геймз» банкротом, так как компания задолжала в бюджет 988 тыс. рублей.
Из документа следует, что компанией владеют Денис Журавлев, фирма «Маскарар» из Андорры и кипрская MGL Mail.Ru Equity Ltd.
В октябре прошлого года компанию в Беларуси решили ликвидировать.
В Беларуси она имела товарные знаки на бренд фирмы Purple Games и ее игру Greenvale. Последняя — это игра по принципу «три-в-ряд», где надо передвигать игровые элементы так, чтобы они совпали с заданными игрой шаблонными комбинациями. В 2021 году сообщалось о подготовке к масштабированию этого проекта. Тогда же компания привлекла инвестиции в размере 1 млн долларов.
Фирма была основана в мае 2017 года Денисом Журавлевым. В конце 2020 года в Purple Games инвестировало MGVC — подразделение международного игрового бренда MY.GAMES. Оно выкупило долю бизнеса, писало издание Devby. Ранее в компании работало более 20 человек.