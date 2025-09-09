закрыть
9 сентября 2025, вторник, 10:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На белорусском IT-рынке банкротится очередная компания

  • 9.09.2025, 10:10
На белорусском IT-рынке банкротится очередная компания

Она разрабатывала мобильные игры.

Экономический суд Минска в конце августа начал рассматривать дело о финансовой несостоятельности компании Purple Games, которая разрабатывала мобильные игры. Это следует из судебного документа, опубликованного в Едином госреестре сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

Налоговики обратились в суд с заявлением о признании «Перпл Геймз» банкротом, так как компания задолжала в бюджет 988 тыс. рублей.

Из документа следует, что компанией владеют Денис Журавлев, фирма «Маскарар» из Андорры и кипрская MGL Mail.Ru Equity Ltd.

В октябре прошлого года компанию в Беларуси решили ликвидировать.

В Беларуси она имела товарные знаки на бренд фирмы Purple Games и ее игру Greenvale. Последняя — это игра по принципу «три-в-ряд», где надо передвигать игровые элементы так, чтобы они совпали с заданными игрой шаблонными комбинациями. В 2021 году сообщалось о подготовке к масштабированию этого проекта. Тогда же компания привлекла инвестиции в размере 1 млн долларов.

Фирма была основана в мае 2017 года Денисом Журавлевым. В конце 2020 года в Purple Games инвестировало MGVC — подразделение международного игрового бренда MY.GAMES. Оно выкупило долю бизнеса, писало издание Devby. Ранее в компании работало более 20 человек.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох