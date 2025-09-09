Борис Джонсон призвал предоставить Украине разрешение бить по военным базам в РФ 9.09.2025, 10:23

Борис Джонсон

Откуда совершаются атаки на мирных жителей.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна получить право наносить удары по военным базам в России, откуда совершаются атаки на мирных жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление Джонсона на Украинском форуме оборонных инноваций, которое проводится при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI).

- Президент Трамп сам вполне справедливо отмечал: мы должны дать украинцам разрешение применять это оружие по базам, которые используются для убийств их гражданских, даже если эти базы расположены в России, - сказал Джонсон.

Он также подчеркнул, что больше всего Украина нуждается в финансовой поддержке для развития собственных оборонных способностей. Джонсон отметил, что будущее Украины - это вопрос идентичности и выбора, а не территории.

- Речь идет не о территории. Речь идет о судьбе. Речь идет об идентичности. Украина выбрала путь на Запад, и мы должны подтвердить этот выбор нашим присутствием в Украине, западными гарантиями безопасности и сделать очевидным, что она идет к европейским и в конечном счете к институтам НАТО, - сказал он.

Борис Джонсон признал, что прекращение огня могло бы стать выходом из ситуации, даже если это будет означать замораживание конфликта.

- Я думаю, что прекращение огня было бы хорошим решением, даже если, к сожалению, оно будет означать заморозку конфликта вдоль нынешней линии фронта, оставив Путину де-факто контроль над значительной частью Украины, - высказал мнение бывший британский премьер.

По его словам, это не будет компромиссом по вопросам суверенитета.

- Это дало бы ему выход, а украинцы знали бы, что фактически спасли свою страну и демократию. И все, что сейчас нужно - чтобы глобальные союзники Украины проявили хотя бы одну десятую доли той отваги, которую показывают украинцы. Тогда мы сможем завершить эту войну единственным возможным путем - со свободной, суверенной и независимой Украиной, - подытожил политик.

После выступления украинские ветераны подарили Борису Джонсону трофейный обломок беспилотника «шахед», которым российские войска атаковали населенные пункты Украины.

