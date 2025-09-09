Чему Трампу стоит поучиться у Рейгана 9.09.2025, 10:25

Рональд Рейган

Как вести переговоры с Путиным.

Саммит президента США Дональда Трампа и Путина в Анкоридже не дал ожидаемых результатов и во много принес разочарование, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты проводят параллели с встречей бывшего президента США Рональда Рейгана и последний Генеральный секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в Рейкьявике в 1986 году. Тогда переговоры провалились, но стали поворотным моментом: Горбачев вернулся ослабленным, что в итоге ускорило распад СССР. Трамп же говорил о «фантастических отношениях», не добившись уступок от России и фактически переложив ответственность за мир на Украину.

По данным опроса «Левада-центра», 79% россиян сочли саммит успехом Путина. В отличие от СССР времен Горбачева, современная Россия — персоналистский режим без ограничивающего политбюро.

Однако на Аляске Трамп так и не стал оспаривать трактовку Путина, хотя именно здесь ему следовало проявить жесткость — ведь Кремль уверен: время играет на его стороне.

В России проблем более чем достаточно: война и санкции подпитывают инфляцию и обостряют кадровый дефицит. Экономика пока держится на плаву лишь за счет колоссальных военных расходов, а общество внешне сохраняет терпимость. Но этот баланс крайне хрупок — и жесткое давление через вторичные санкции способно окончательно его разрушить. В результате Кремль будет вынужден сесть за стол переговоров на условиях Запада и Украины.

