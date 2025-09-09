закрыть
9 сентября 2025, вторник, 11:19
Архив новостей
ВСУ ударили ракетами по двум командным пунктам россиян в Донецке

  • 9.09.2025, 10:33
  • 1,910
ВСУ ударили ракетами по двум командным пунктам россиян в Донецке

Оккупанты сообщили о 28 ударах.

В оккупированном Донецке удары были нанесены по территории бывшего завода «Топаз» и Донецкого металлургического завода.

Гауляйтер Денис Пушилин сообщил о двух погибших и 16 пострадавших, пишет «Диалог».

Всего он насчитал 28 атак со стороны Украины.

Фото: dialog.ua

Однако украинские блогеры установили места прилётов. Так, канал Dnipro Osint сообщает, что на территории завода «Топаз» находился командный пункт 41-й общевойсковой армии ВС РФ. А на территории Донецкого металлургического завода располагался командный пункт 20-й мотострелковой дивизии.

Фото: dialog.ua
Фото: dialog.ua

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что действующий командующий 41-й армией Сергей Рыжков лично принимал участие в планировании вторжения армии Путина в Украину в феврале 2022 года.

Он также отметил, что удары по командным пунктам врага в Донецке были нанесены ракетами украинского производства.

Территория завода «Топаз» уже подвергалась атакам ВСУ в 2023 и 2024 годах.

В своё время завод выпускал сложные радиотехнические системы, включая комплексы радиотехнической разведки и раннего предупреждения для ПВО, среди которых была и станция «Кольчуга». С 2014 года предприятие было перенесено на завод компании «Искра».

