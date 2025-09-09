Житель Вилейки поймал сома весом 44 килограмма 2 9.09.2025, 10:31

1,926

Фотофакт.

Вячеслав Луцкин поставил новый рекорд, поймав в прошлые выходные на Вилейском водохранилище сома весом в 44 килограмма, а длиной 1 метр 93 сантиметра. Предполагается, что это самая крупная рыба, когда-либо выловленная в этих водах, пишет Kraj.by.

Рыбачит вилейчанин с помощью современного оборудования — сонара, который позволяет видеть рыбу в режиме онлайн. Сом был обнаружен на глубине 12 метров. По его словам, охота на гиганта велась целенаправленно в течение трех недель. Первая попытка окончилась неудачей — сом порвал снасти и сбежал.

Но в этот раз удача была на стороне рыбака. Преодолев сопротивление гиганта, он с помощью жены Юлии смог затащить его в лодку. Борьба с трофеем длилась около 40 минут, спиннинг сломался на три части.

— Адреналин бил ключом! Лопатку свело, спина болит, — вспоминает Вячеслав.

Вес сома оказался настолько велик, что возможности безмена зашкалили. Пришлось разрезать рыбу и взвешивать по частям. Одна только голова «монстра» потянула на 8 килограммов. По оценкам рыбака, возраст сома составляет от 13 до 15 лет. Вячеслав рассказал, что сомы не агрессивные, за исключением периода нереста, когда они охраняют гнездо.

— Похоже на белое мясо, очень вкусное. Часть улова пошла на стейки, — рыбак отметил отличные вкусовые качества рыбы.

Вячеслав увлекается рыбалкой с детства, это увлечение привил ему дедушка. Последние два года мужчина посвящает любимому делу почти все свободное время. Но эта рыбалка, очевидно, останется в его памяти как самая яркая и эмоциональная.

