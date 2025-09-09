Полеты в Вильнюсе приостановили из-за объекта с территории Беларуси 9.09.2025, 10:41

Воздушное командование Литвы задействовало истребители НАТО.

Национальный центр управления кризисами (НЦУК) сообщил, что из-за обнаружения летающего объекта во вторник утром в Вильнюсском аэропорту были приостановлены полеты. По предварительным данным, это могло быть метеорологическое явление, пишет Delfi.

По данным НЦУК, компания Oro navigacija передала информацию о замеченном летающем объекте службам Вильнюсского аэропорта около 8.33 час.

«В связи с мерами безопасности регулярные рейсы в Вильнюсском аэропорту в настоящее время приостановлены», — сообщает НЦУК.

Примерно через полчаса, около 9.00, поступило сообщение о возобновлении всех полетов.

«Влияние на работу аэропорта и расписание вылетов было минимальным», — указывает НЦУК.

Как указывается, ВВС Литвы зафиксировали на радаре неопознанный объект, движущийся из Беларуси в сторону Литвы. Наземные подразделения ПВО также кратковременно зафиксировали сигнал на радаре, но визуального контакта с объектом не наблюдали.

Как сообщил НЦУК, в связи с обнаружением объекта также были задействованы истребители, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства.

«Истребители, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, были задействованы с целью перехвата возможного приближающегося объекта. После подлета к предполагаемому радиолокационному местоположению объекта истребители визуально не обнаружили никаких объектов, их радары также не зафиксировали никаких объектов, и задание истребителям было отменено», — сообщает НЦУК.

Предполагается, что движущийся объект мог быть метеорологическим явлением.

«По предварительной оценке служб, это, возможно, было метеорологическое явление, но будет проведено детальное расследование и оценка», — сообщил НЦУК.

