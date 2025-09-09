закрыть
9 сентября 2025, вторник, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Принц Гарри рассказал, что они с Меган Маркл смотрят на Netflix

  • 9.09.2025, 10:47
Принц Гарри рассказал, что они с Меган Маркл смотрят на Netflix

От политических триллеров до романтических реалити-шоу.

Во время своего первого за год визита в Великобританию принц Гарри герцог Сассекский посетил церемонию WellChild Awards в Лондоне, где поделился деталями о жизни семьи. Общаясь с 13-летней девочкой Гарри рассказал, что они с женой герцогиней Меган Маркл смотрят политический триллер «Заложник» и популярное реалити-шоу «Любовь слепа».

Пара живет в Монте-Сито с детьми — шестилетним принцем Арчи и четырехлетней принцессой Лилибет. У самой Меган сейчас выходит второй сезон ее шоу «С любовью, Меган». Кроме того, супруги недавно продлили контракт с Netflix, заключив многолетнее эксклюзивное соглашение.

На церемонии Гарри продемонстрировал свой привычный юмор и обаяние. Так, разговаривая с 17-летним победителем, он шутил о сложностях в отношениях с младшими братьями и с улыбкой отметил: «Я лысый и рыжий, да еще и с рыжей бородой — вот это беда». Его слова вызвали смех и у мальчика, который после тяжелой болезни почти полностью ослеп и лишился 96% кожи.

Позже Гарри признался: «Я всегда говорил, что во мне живет ребенок. Думаю, в каждом из нас он есть. А рядом с этими детьми это особенно чувствуется. Но главное их качество — безусловно, невероятная стойкость».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох