Принц Гарри рассказал, что они с Меган Маркл смотрят на Netflix 9.09.2025, 10:47

От политических триллеров до романтических реалити-шоу.

Во время своего первого за год визита в Великобританию принц Гарри герцог Сассекский посетил церемонию WellChild Awards в Лондоне, где поделился деталями о жизни семьи. Общаясь с 13-летней девочкой Гарри рассказал, что они с женой герцогиней Меган Маркл смотрят политический триллер «Заложник» и популярное реалити-шоу «Любовь слепа».

Пара живет в Монте-Сито с детьми — шестилетним принцем Арчи и четырехлетней принцессой Лилибет. У самой Меган сейчас выходит второй сезон ее шоу «С любовью, Меган». Кроме того, супруги недавно продлили контракт с Netflix, заключив многолетнее эксклюзивное соглашение.

На церемонии Гарри продемонстрировал свой привычный юмор и обаяние. Так, разговаривая с 17-летним победителем, он шутил о сложностях в отношениях с младшими братьями и с улыбкой отметил: «Я лысый и рыжий, да еще и с рыжей бородой — вот это беда». Его слова вызвали смех и у мальчика, который после тяжелой болезни почти полностью ослеп и лишился 96% кожи.

Позже Гарри признался: «Я всегда говорил, что во мне живет ребенок. Думаю, в каждом из нас он есть. А рядом с этими детьми это особенно чувствуется. Но главное их качество — безусловно, невероятная стойкость».

