Украинские дроны меняют нефтяной рынок 9.09.2025, 10:52

Удары ВСУ по российским НПЗ могут стать полезными для американских нефтеперерабатывающих заводов.

Недавняя волна атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы и экспортные объекты может увеличить глобальные доходы от переработки нефти в США, говорится в материале Reuters.

По подсчетам издания, украинские атаки привели к остановке объектов, обеспечивающих по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей России, или 1,1 млн баррелей в сутки (б/с). Другие объекты инфраструктуры, ставшие мишенями атак, включают терминал экспорта нефти в Усть-Луге на Балтийском море и нефтепровод Дружба, поставляющий нефть в Беларусь, Словакию и Венгрию.

Отмечается, что хотя последние повреждения российской энергетической инфраструктуры, вероятно, усложнят перспективы поставок нефтепродуктов, они могут дать толчок нефтеперерабатывающим заводам за пределами России, особенно в США.

Уменьшение внутренних мощностей по переработке нефти заставило Россию увеличить экспорт сырой нефти из западных портов на 200 тысяч баррелей в сутки, или на 11% в августе. Удары также вызвали дефицит бензина в некоторых регионах России.

До вторжения РФ в Украину в 2022 году Европа была крупнейшим покупателем российского дизельного топлива, удовлетворяя 40% своих импортных потребностей и четверть общего потребления.

ЕС и Великобритания прекратили импорт российского топлива в 2023 году, обратившись вместо этого к нефтеперерабатывающим заводам Ближнего Востока и Индии, некоторые из которых использовали российское сырье.

Однако в июле ЕС принял 18-й пакет санкций против России, который включал запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, который должен вступить в силу в следующем году.

Запрет в основном направлен на Индию, которая стала вторым по величине покупателем российской нефти после Китая. По данным МЭА, в 2024 году Индия импортировала 1,9 млн баррелей в сутки, что составляет почти 20% общего экспорта российской нефти.

