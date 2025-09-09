Лукашенко пообещал посетить Северную Корею
- 9.09.2025, 11:00
В «ближайшее удобное время».
Диктатор Александр Лукашенко пообещал посетить Северную Корею в «ближайшее удобное время». Об этом говорится в официальном поздравительном письме, направленном председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну 9 сентября по случаю национального праздника — Дня образования Корейской Народно-Демократической Республики.
В официальном поздравлении Лукашенко отметил «субъектность и уникальную идентичность» Северной Кореи и указал на связь между Минском и Пхеньяном. По мнению узурпатора, отношения двух государства — это «пример миролюбивого взаимодействия, основанного на принципах дружбы, стремления к равноправному диалогу, схожести моральных и культурных ценностей».
В довершение поздравлений Лукашенко «с теплотой вспомнил» свою недавнюю встречу с Ким Чен Ыном в Пекине на торжествах, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Диктатор получил приглашение от северокорейского правителя «посетить его страну в любое удобное время».
«Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень», — заявил в официальном поздравлении диктатор Лукашенко, официально приняв приглашение и выразив надежду на «дальнейшее белорусско-корейское сотрудничество», а также на то, что «совместная работа в международных организациях принесут пользу обоим народам, будут способствовать росту доверия и взаимопонимания».