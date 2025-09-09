Стало известно, чем ВСУ ударили по командным пунктам россиян в Донецке
- 9.09.2025, 11:13
Оккупантов атаковал украинский дрон-ракета.
Украинские силы ударили вчера вечером по военной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Донецке. Для атаки были использованы украинские ракеты-дроны «Пекло» и западные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.
Эксперт отметил, что, по его убеждению, в таком случае не были привлечены новые отечественные ракеты «Фламинго».
«Я ознакомился с фото и видео, снятых по горячим следам, и могу сказать, что речь не идет о «Фламинго». Речь идет о другой нашей разработке. Это «Пекло» — реактивный дрон-миниракета. И речь идет о Storm Shadow. Вот именно эти два средства использовались для ударов по промке», — прокомментировал Жирохов.
По его словам, атакованы были промзоны металлургического завода и завода «Топаз», где с советских времен существовали мощные бомбоубежища.
«Потому что Советский Союз готовился воевать с НАТО в ядерной войне. И поэтому, я предполагаю, именно эти бомбоубежища использовались россиянами для размещения своих командных центров, какой-то военной инфраструктуры. Я не думаю, что это был оперативный штаб, но командная структура была размещена именно в этих защищенных бомбоубежищах. И именно по ним был нанесен массированный удар. Так, по одному из этих объектов было сразу шесть миниракет — этих «Пекло» прилетело. Ну, и Storm Shadow — они имеют достаточно мощную боевую часть, их использовали меньше, чем «Пекло»», — отметил Жирохов.