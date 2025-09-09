«Если вы хотите перемен — поддержите независимые СМИ» 1 9.09.2025, 11:34

В Европарламенте призвали поддержать белорусские независимые СМИ.

Евродепутаты призвали к системной поддержке независимых белорусских СМИ, выступая на заседании делегации по связям с Беларусью Европейского Парламента. Слушания на тему ситуации со свободой слова в Беларуси прошли в Брюсселе 4 сентября. В заседании приняли участие евродепутаты, представители Еврокомиссии, Европейской службы внешних действии, эксперты, представители белорусских СМИ. В частности — главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, сравнившая белорусские независимые медиа с оружием, которое поможет защитить Украину и Европу.

Как сообщает корреспондент сайта Charter97.org в Брюсселе, польский евродепутат Мацей Вонсик во время своего выступления провел аналогию между ситуацией в Польше в 1980-ых годах и борьбой белорусского народа против режима Лукашенко:

— Я из Польши, и моя юность пришлась на 1980-е, и я помню, какую важную роль в нашей борьбе с коммунизмом сыграли средства массовой информации, доносившие правду. Это были «Радио Свободная Европа», «Голос Америки», Би-би-си и «Радио Франс Интернешнл». Я отчетливо помню, как мои родители слушали радио по вечерам, ища информацию о забастовках, демонстрациях, о том, что происходит в Польше, в Гданьске, о «Солидарности» — это был единственный источник правдивой информации, который поддерживал наш дух. Осмелюсь сказать, что перемены в Польше не произошли бы так быстро, если бы не свободные СМИ, институционально финансируемые западными правительствами.

Необходимо иметь установленный годовой бюджет для каждого медиа, а не соскребать деньги на отдельные программы. Я воспринимаю это так, будто кто-то приходит к нам и говорит: «Я голоден», — и мы даём деньги, но с условием: «Это только на стрижку», — так делать нельзя. Я призываю смотреть на это именно таким образом: необходимы деньги на проживание, зарплаты, аренду жилья, командировки, бензин, адвокатов и поддержку семей журналистов, а не на программы, которые, возможно, ценны, но плохо соответствуют реалиям свободных белорусских СМИ.

Главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска также призвала к институциональной поддержке белорусских независимых СМИ:

— Мы имеем дело с организациями, которые работают уже 15 лет и более. Мы можем с уверенностью оценивать их деятельность и финансировать ее в долгосрочной перспективе: не на проектной, а на институциональной основе.

Законодатель из Латвии Мартиньш Стакис подчеркнул важность работы независимых СМИ:

— Я из Латвии, и для меня это совершенно очевидно: если вы хотите перемен, в первую очередь нужно поддерживать независимые СМИ.

Польский евродепутат Михал Кобоско отметил:

— Нет демократического государства (а также и государства, которое хочет быть демократическим) без свободных СМИ.

