Доллар резко набирает обороты

Что сегодня с курсами валют?

Сегодня доллар растет — одним махом на торгах набирает больше 3 копеек. Тем временем российский рубль движется похожими темпами, только в противоположную сторону. Посмотрим, чем закончатся торги. Биткоин за сутки подрос, сейчас на отметке $113 202.

Доллар подорожал на 3,47 копейки и стоит 3,0561 рубля.

По евро торгов не было, Нацбанк установил курс 3,5421 рубля.

Сотня российских рублей стала дешевле на 2,43 копейки и стоит 3,6650 рубля.

По юаню торгов не было, по курсу Нацбанка десяток стоит 4,2265 рубля.

Вчера доллар подорожал на 1,2 копейки и стоил 3,0214 рубля. Евро вырос на 5,37 копейки, стоил 3,54 рубля, сотня российских рублей подешевела на 0,62 копейки и стоила 3,6893 рубля. Десяток юаней стал дороже на 2,54 копейки и был по 4,2265 рубля.

