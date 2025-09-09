В Глубокском районе произошла авария: погибла вся семья 9.09.2025, 11:57

Выжившему водителю предъявлено обвинение.

Эта авария произошла на 50-м километре трассы Р45 «Полоцк — Глубокое» около 20 часов 25 октября 2024 года. В ней погибли три человека. Стали известны подробности расследования, по результатам которого выжившему водителю предъявлено обвинение, пишет «Онлайнер».

Фото: onliner.by

За рулем автомобиля DS 7 Сrossback был 26-летний водитель. Как рассказывали в ГАИ, вблизи агрогородка Прозороки он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel Vectra под управлением 39-летнего мужчины, который погиб на месте. Также в салоне находились его 37-летняя жена и 17-летняя дочь: они скончались в больнице.

Водителя DS 7 Сrossback госпитализировали в тяжелом состоянии.

Глубокским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК РБ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Установлено, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.

Главным следственным управлением Следственного комитета установлены обстоятельства этого ДТП.

— Назначенные экспертные исследования охватывали широкий спектр вопросов. Особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, определению скорости их движения и оценке факторов, которые могли повлиять на возникновение аварийной ситуации, — сообщает подробности СК.

— Допрос водителя DS 7 Crossback, единственного выжившего участника ДТП, стал одним из ключевых этапов расследования. Его показания с учетом психологического состояния после пережитой трагедии тщательно анализировались на предмет соответствия установленным фактам и другим доказательствам.

Фото: onliner.by

Были установлены свидетели и очевидцы происшествия. Благодаря их показаниям в совокупности с другими доказательствами, добытыми в ходе предварительного следствия, водителю автомобиля DS 7 Crossback предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех человек) Уголовного кодекса.

