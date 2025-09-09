закрыть
9 сентября 2025, вторник, 12:03
ВСУ вывели из строя единую систему магистральных нефтепроводов

  • 9.09.2025, 11:57
Подробности операции в Пензе.

В понедельник, 8 сентября, в результате серии взрывов в российском городе Пенза выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов.

Как сообщают источники New Voice в Главному управлении разведки Минобороны Украины, по меньшей мере четыре взрыва в Железнодорожном районе г. Пенза прогремели около 4 часов утра. Вследствие этого две трубы магистрального нефтепровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование.

Кроме того, согласно информации источника в украинской разведке, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.

Через несколько часов после взрывов, с целью скрыть истинные причины чрезвычайного происшествия, в местных СМИ появилась информация о якобы «плановых учениях» на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами. Оккупанты призвали местных жителей сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах в местных каналах.

Отмечается, что оба пораженных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов РФ, задействованных в полномасштабной агрессии РФ против Украины.

