Малгожата Госевска: Анджей Почобут — несгибаемый человек 9.09.2025, 12:01

Малгожата Госевска

Евродепутат от Польши призвала присудить премию Сахарова белорусскому политзаключенному.

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от Польши Малгожата Госевска выступила на пленарной сессии Европарламента. Она рассказала о смерти белорусского политзаключенного Андрея Поднебенного и призвала присудить премию имени Андрея Сахарова журналисту Анджею Почобуту. Сайт Charter97.org публикует выступление Малгожаты Госевской:

— Перед каникулами я подала заявку на резолюцию о преследовании политических заключенных в Беларуси. Мы так и не дождались ее до сих пор, а тем временем в исправительной колонии в Могилеве умер еще один заключенный — Андрей Поднебенный.

Его мама написала: «3 сентября ушел мой любимый сын. Мои внучки остались без отца. Единственное утешение в том, что больше никто не сможет ни физически, ни психологически издеваться над моим сыном. Я верю, что Божья Справедливость настигнет виновного, и никакое преступление не останется без наказания».

Андрей был политическим заключенным, осужденным почти на 17 лет колонии в бесчеловечных условиях. Это уже девятая смерть политзаключенного с 2021 года. В подобной колонии, в таких же бесчеловечных условиях, уже третий год содержится Анджей Почобут — журналист, публицист, человек несгибаемый. Он — символ борющейся Беларуси.

Скоро мы будем решать вопрос о присуждении премии имени Андрея Сахарова. Поэтому я прошу: давайте выберем Анджея Почобута. Своей жизнью он полностью этого заслужил, а ваш голос за его кандидатуру может спасти его от смерти.

