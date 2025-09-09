Малгожата Госевска: Анджей Почобут — несгибаемый человек
Евродепутат от Польши призвала присудить премию Сахарова белорусскому политзаключенному.
Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от Польши Малгожата Госевска выступила на пленарной сессии Европарламента. Она рассказала о смерти белорусского политзаключенного Андрея Поднебенного и призвала присудить премию имени Андрея Сахарова журналисту Анджею Почобуту. Сайт Charter97.org публикует выступление Малгожаты Госевской:
— Перед каникулами я подала заявку на резолюцию о преследовании политических заключенных в Беларуси. Мы так и не дождались ее до сих пор, а тем временем в исправительной колонии в Могилеве умер еще один заключенный — Андрей Поднебенный.
Его мама написала: «3 сентября ушел мой любимый сын. Мои внучки остались без отца. Единственное утешение в том, что больше никто не сможет ни физически, ни психологически издеваться над моим сыном. Я верю, что Божья Справедливость настигнет виновного, и никакое преступление не останется без наказания».
Андрей был политическим заключенным, осужденным почти на 17 лет колонии в бесчеловечных условиях. Это уже девятая смерть политзаключенного с 2021 года. В подобной колонии, в таких же бесчеловечных условиях, уже третий год содержится Анджей Почобут — журналист, публицист, человек несгибаемый. Он — символ борющейся Беларуси.
Скоро мы будем решать вопрос о присуждении премии имени Андрея Сахарова. Поэтому я прошу: давайте выберем Анджея Почобута. Своей жизнью он полностью этого заслужил, а ваш голос за его кандидатуру может спасти его от смерти.