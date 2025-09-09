Ученые обнаружили неожиданный источник молодости 2 9.09.2025, 12:14

Одно из животных хранит тайну исключительного долголетия.

Голые землекопы – прекрасный пример того, почему не стоит судить о книге по обложке. Представители этого вида выглядят как крохотные грызуны, а они, как известно живут совсем недолго.

Например, грызуны из группы Murinae, к которой относятся классические домовая мышь и серая крыса, живут не более пяти лет. Однако голые землекопы бросают вызов этой теории, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Хранят секрет долголетия

Голые землекопы настолько удивительны, что ученые буквально не знают максимальную продолжительность их жизни. Предполагается, что в среднем они живут от 10 до 30 лет, но самому старому известному нам голому землекопу по имени Джо в 2021 году было целых 39 лет.

По словам исследователей, такое исключительное долголетие грызуна на самом деле бросает вызов нашему пониманию процесса старения. Принято считать, что млекопитающие подчиняются так называемому закону смертности Гомпертца, который гласит, что смертность увеличивается с возрастом.

Исследование 2018 года показало, что голые землекопы, вероятно, не подчиняются этому правилу, практически не проявляя признаков старения. Но как им удается противостоять старению в привычном виде? Выяснить это оказалось не так уж просто, учитывая, что у голых землекопов до сих пор наблюдается один из основных молекулярных признаков старения.

Тайна долголетия голых землекопов

Предполагается, что исключительное долголетие голых землекопов может быть связано с геном, жизненно важным для выработки высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (HMW-HA). Оказалось, что голые землекопы вырабатывают много HMW-HA. В исследовании 2023 года ученые внедрили свою версию гена гиалуронансинтазы 2 (HAS2) в мышиную модель, у мышей оказалось лучше здоровье и они прожили дольше, чем те, у кого этого гена не было.

По словам исследователей, HMW-HA, вероятно, также может объяснить очевидную устойчивость голых землекопов к раку – группе заболеваний, тесно связанных со старением, которые эти грызуны болеют редко. Та же группа исследователей, проводившая исследование 2023 года, ранее обнаружила, что клетки голого землекопа более подвержены раку при отсутствии HMW-HA.

В ходе более позднего исследования на мышиной модели мыши с версией HAS2 голого землекопа были лучше защищены как от спонтанного, так и от преднамеренно вызванного рака. Авторы исследования также отмечают, что результаты когда-нибудь будут применены к человеку, однако это произойдет не скоро.

Авторы исследования отмечают, что им удалось идентифицировать молекулы, замедляющие деградацию гиалуроновой кислоты, и продолжают тестировать их в доклинических испытаниях. Ученые надеются, что наши результаты станут первыми, но не последним, примером того, как адаптации к долголетию, свойственные долгоживущим видам, могут быть использованы для улучшения долголетия и здоровья человека.

