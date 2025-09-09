Foreign Affairs: Почему российские чиновники выпадают из окон

Foreign Affairs: Почему российские чиновники выпадают из окон2
- 9.09.2025, 12:16
- 1,552
Война запустила волну чисток среди российских элит.
В России усиливается атмосфера страха среди чиновников и бизнес-элиты. С начала войны против Украины, при загадочных обстоятельствах погибли 56 успешных предпринимателей и госслужащих, многие — выпав из окон, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Летом 2025 года министр транспорта Роман Старовойт застрелился вскоре после отставки, а вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов погиб при падении с высоты.
Параллельно идет масштабная кампания против коррупции в оборонном секторе. Бывший министр обороны Сергей Шойгу был отправлен в почетную ссылку в Совет безопасности, его зам Тимур Иванов получил 13 лет тюрьмы за хищения. Только в июне–июле арестовали около 140 чиновников среднего и высокого уровня. Под удар попали и региональные элиты, в том числе в приграничных с Украиной областях.
Однако эксперты отмечают, что цель Кремля — не борьба с коррупцией, а удержание власти через запугивание элит. Демонстративные аресты и смерти показывают, что ни связи, ни личная лояльность больше не гарантируют защиты. Даже покровительство олигархов уровня братьев Ротенбергов не спасло Старовойта.
Одновременно государство усилило давление на бизнес. Под удар попадают и крупные предприниматели. Арестован миллиардер Вадим Мошкович, его обвинили в хищении 30 млрд рублей.
Набирает силу и новая элита — «траншократия» из числа участников войны. Герои Донбасса вроде Артема Жоги получают посты полпредов и членов Совбеза, вытесняя опытных управленцев.
Финансовая система пока держится благодаря технократам вроде Эльвиры Набиуллиной, но аналитики предупреждают, если они станут очередными жертвами чисток, страну ждет экономический кризис.
Как и во времена Сталина, остается главный вопрос: кто следующий.