Украина идентифицировала 11 типов компонентов белорусского производства в вооружении РФ

Среди произведенных частей преобладает продукция «Интеграла».

В российском вооружении, которое используется в войне против Украины, идентифицировано 11 типов компонентов, произведенных в Беларуси, свидетельствуют данные на портале War&Sanctions Главного управления разведки украинского Министерства обороны, заметил «Позірк».

Всего проанализировано 176 единиц вооружения и 5.081 компонент.

Среди произведенных в Беларуси составных частей преобладает продукция предприятия «Интеграл». В частности, были обнаружены D-триггер (в электронно-вычислительной машине «Багет-83В» из состава ракеты Х-47 «Кинжал»), двунаправленный универсальный сдвиговый регистр (в автоматизированной станции постановки помех Р-330 БМВ), а также программируемый цифровой датчик температуры, приемник-передатчик манчестерского кода, двойной приемник-передатчик манчестерского кода, интерфейсный приемопередатчик последовательных данных стандарта RS-485, два 4-канальных формирователя с тремя состояниями и инверсией на выходе, 8-канальный двухнаправленный приемопередатчик с тремя состояниями на выходе (все — в ракете Х-69).

Кроме того, идентифицирована продукция конструкторского бюро «СКБ Запад» (филиал предприятия «Цветотрон») — два типа многофункциональных мониторов для бортовой информационно-управляющей системы автомобиля, а также предприятия «Радиотехника» — розетка внешнего запуска двигателя электрооборудования (все — в КамАЗ-63968 “Тайфун-К“).

8 сентября уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в современных крылатых ракетах «Искандер» (9М727) увеличилось число компонентов российского и белорусского производства. В частности, по его словам, в исследованной «свежей» ракете было обнаружено 5 белорусских компонентов. Что это за компоненты, он не уточнил.

Предприятие «Интеграл» в феврале 2025 года попало под санкции Евросоюза — именно за то, что его продукция закупается российскими организациями, участвующими в войне, «и была найдена на поле боя».

