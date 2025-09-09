Лукашенко идет на дно 2 Telegram-канал «Письма к дочери»

9.09.2025

Вслед за Россией.

Лукашенко пожаловался, что ему некуда девать товары, которые он раньше девал в Россию. Сказал, что это теперь самая большая проблема.

И ведь действительно проблема. Совершенно некуда девать. Поэтому таких запасов белорусских товаров на белорусских складах как сейчас не было последние десять лет. И поскольку белорусская экономика и дальше растет про запас, нету никаких перспектив, что эти запасы станут меньше.

Потому что с походом белорусского экспорта по рынкам дальней дуги получилось много шума, но очень мало толку. Странам дальней дуги, у которых есть деньги, почему-то совершенно не нужны белорусские товары. А у тех стран, которым нужны всякие товары денег все равно нет.

А девать белорусские товары в Россию как раньше больше не получается. Потому что у российской экономики начался альтернативный рост. Ну примерно, как у российской армии было альтернативное наступление в Харьковской области. Только у российской экономики альтернативный рост пока медленнее.

Но свободного места на российском рынке уже не хватает, потому что российская экономика выходит из строя целыми отраслями. Поэтому места на российском рынке не хватает даже на российские товары. Не говоря уже про белорусские. А это проблема. Потому что за последние пару лет белорусские товары очень хорошо приспособились к российскому рынку. А к другим рынкам белорусские товары вообще не приспособлены. Потому что белорусские товары приспособлены к таким рынкам, на которых их покупает в счет государственных программ за бюджетное финансирование.

А с бюджетным финансированием беда. Потому что свободных денег в России еще меньше, чем свободного места на российском рынке. А так, кое-кто в принципе мог бы и не продавать свои товары в Россию, если бы Россия просто ему платила денег. Но Россия жадная, потому что ей самой мало. И, конечно, когда российские власти обсуждают как им повысить налоги для своего бизнеса и сократить расходы на своих пенсионеров брать союзника на дополнительное содержание было бы как-то не очень уместно.

И это, конечно, большая проблема в отношениях кое-кого со своим российским союзником. Кому такие жадные союзники вообще нужны? И кое-кто давно бы нашел себе новых, если бы ему было где их взять. Другое дело, что желающие с ним союзничать в очередь как-то не выстраиваются.

Поэтому, приходится держаться того союзника, который есть. И когда союзная экономика начнет тонуть, идти на дно вместе с ним.

