Финский стартап назвал себя конкурентом Starlink Маска
- 9.09.2025, 12:39
ReOrbit привлек рекордные для Европы €45 миллионов.
Сделка подтверждает рост интереса к независимым космическим технологиям в Европе на фоне усиливающихся геополитических рисков, пишет TechCrunch (перевод — сайт Charter97.org).
Основанная в 2019 году и базирующаяся в Хельсинки компания предлагает странам полный комплекс решений для запуска и управления собственными спутниками. В отличие от Starlink, который ориентирован на массовых пользователей и бизнес, ReOrbit делает ставку на полный суверенный контроль клиентов над связью и оборудованием.
Ключевая разработка ReOrbit — программное ядро, сравнимое с iOS от Apple, — позволяет управлять как спутниками на геостационарной орбите (SiltaSat), так и аппаратами на низкой орбите (UkkoSat). Такая универсальность особенно востребована государствами, рассматривающими космические технологии как критически важные для обороны и инфраструктуры.
По словам гендиректора Сету Саведы Суванама, стартап уже подписал крупный контракт «на сотни миллионов» с одной страной и заключил несколько меморандумов о сотрудничестве с другими. Хотя компания могла развиваться без внешних инвестиций, новые средства ускорят рост: цель ReOrbit — достичь объема заказов в €1 млрд за четыре года и стать «продажным единорогом».
Рекордный раунд был организован финской Springvest. Из €45 млн восемь миллионов собрали частные инвесторы и семейные фонды всего за 4,5 часа — быстрее, чем когда-либо прежде в истории Springvest. Остальные €37 млн поступили от институциональных инвесторов, включая Varma, Elo, Icebreaker.vc и других.
Следующий шаг ReOrbit связан с Европой: во втором квартале 2025 года компания планирует совместно с Европейским космическим агентством вывести на орбиту демонстрационный спутник.