Бывшую главу PR-группы МТС судили за участие в протестах
- 9.09.2025, 12:40
Приговор ей огласил «суд Октябрьского района Минска».
За участие в протестах судили 39-летнюю Марию Позняк, которая до 2024 года занимала должность руководительницы PR-группы компании МТС. Информацию об этом опубликовал 5 сентября провластный телеграм-канал, пишет «Зеркало».
В посте, который опубликовал ресурс, совпадают имя, фамилия, отчество, а также дата рождения Марии. Сообщается, что ее судили по «народной» статье: ч. 1 ст. 342 («Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).
Приговор ей огласил «суд Октябрьского района Минска». Какое наказание было назначено, неизвестно. Последний раз Мария обновляла соцсети в начале августа.
Мария Позняк до 2024 года была руководительницей PR-группы компании МТС. Затем работала старшим менеджером по маркетингу в Kaspersky BLR.
«Вхожу в ТОП-30 эффективных маркетологов РБ. Автор PR и КСО-проектов, завоевавших Effie Belarus, ADMA, UN Global Compact», — пишет о себе в Instagram Мария.