закрыть
9 сентября 2025, вторник, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аэропорт Мариуполя атаковали украинские БПЛА

  • 9.09.2025, 12:48
Аэропорт Мариуполя атаковали украинские БПЛА

У оккупантов есть потери.

Украинские беспилотники атаковали аэропорт в оккупированном Россией Мариуполе. В результате попадания БПЛА, которое произошло 2 сентября, на месте погиб один российский военнослужащий, еще один получил ранения. Уничтожена российская бронемашина, следует из внутренних документов штаба так называемой «территориальной обороны ДНР», которые оказались в распоряжении ASTRA. Другие повреждения неизвестны.

О «прилете в районе аэропорта» в Мариуполе примерно через час после атаки сообщал украинский канал Supernova+, публикуя, как утверждалось, кадры с места. Те же кадры публиковал канал «Груз 200».

Международный аэропорт Мариуполя официально был закрыт с 19 июня 2014 года из-за вторжения российских войск в Украину. В мартe 2022 года аэропорт был захвачен российскими войсками в ходе полномасштабного вторжения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох