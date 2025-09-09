Аэропорт Мариуполя атаковали украинские БПЛА
- 9.09.2025, 12:48
У оккупантов есть потери.
Украинские беспилотники атаковали аэропорт в оккупированном Россией Мариуполе. В результате попадания БПЛА, которое произошло 2 сентября, на месте погиб один российский военнослужащий, еще один получил ранения. Уничтожена российская бронемашина, следует из внутренних документов штаба так называемой «территориальной обороны ДНР», которые оказались в распоряжении ASTRA. Другие повреждения неизвестны.
О «прилете в районе аэропорта» в Мариуполе примерно через час после атаки сообщал украинский канал Supernova+, публикуя, как утверждалось, кадры с места. Те же кадры публиковал канал «Груз 200».
Международный аэропорт Мариуполя официально был закрыт с 19 июня 2014 года из-за вторжения российских войск в Украину. В мартe 2022 года аэропорт был захвачен российскими войсками в ходе полномасштабного вторжения.