9 сентября 2025, вторник, 13:33
На Донбассе россияне ударили по людям, которые пришли получать пенсии

  • 9.09.2025, 13:01
  • 2,332
На Донбассе россияне ударили по людям, которые пришли получать пенсии
Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Более 20 погибших.

Во вторник, 9 сентября, Россия ударила авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области Украины, в результате чего, предварительно, погибли более 20 человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Откровенно зверский российский удар авиабомбой. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавали пенсии. По предварительной информации, количество погибших — более 20 человек. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших», — написал Зеленский.

