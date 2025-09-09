На Донбассе россияне ударили по людям, которые пришли получать пенсии

На Донбассе россияне ударили по людям, которые пришли получать пенсии2
- 9.09.2025, 13:01
Более 20 погибших.
Во вторник, 9 сентября, Россия ударила авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области Украины, в результате чего, предварительно, погибли более 20 человек.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Откровенно зверский российский удар авиабомбой. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавали пенсии. По предварительной информации, количество погибших — более 20 человек. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших», — написал Зеленский.