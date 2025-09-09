На свободу вышел историк Игорь Мельников
Об этом стало известно правозащитникам.
На свободу вышел историк Игорь Мельников, которого в 2024 году приговорили к четырем годам колонии за «содействие экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361−4 УК), сообщил правозащитный центр «Вясна».
Об освобождении 44-летнего Игоря Мельникова правозащитникам стало известно в начале сентября 2025 года.
«Возможно, он вышел по помилованию 2 июля, так как срок в четыре года на момент освобождения еще не вышел», — отметили в «Вясне».