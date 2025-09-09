закрыть
9 сентября 2025, вторник, 13:33
В Беларусь привезли новые китайские машины

  • 9.09.2025, 13:13
  • 1,674
В Беларусь привезли новые китайские машины

Раскрыта цена.

В Минск поступила первая партия компактных хетчбэков Leapmotor T03, пишет av.by.

Электромобиль Leapmotor T03 вышел на рынок Китая весной 2020 года. Модель получила закруглённую форму кузова и овальные фары с чёткими контурными LED-элементами. Вместо решётки радиатора — глухая панель с эмблемой бренда, под которой прячется зарядный разъём стандарта GB/T.

Машина компактная: длина — 3 620 мм, ширина — 1 652 мм, высота — 1 544 мм, колёсная база — 2 400 мм. Радиус разворота — 9,7 метра. Багажник рассчитан на 210 л, а со сложенными задними сиденьями его объём возрастает до 508 л.

В Беларусь привезли Leapmotor T03 в современном исполнении 403 Comfort Edition с более мощным мотором на 109 «лошадей» и батареей увеличенной ёмкости (41,3 кВт·ч). Запас хода — до 403 км.

На белорусском рынке автомобиль оценили в 41 880 рублей (в перерасчёте примерно 13 860 долларов). Гарантия на Leapmotor T03 даётся на 2 года или 60 000 км пробега.

