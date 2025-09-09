Протестующие в Непале подожгли парламент и резиденцию премьера

Протестующие в Непале подожгли парламент и резиденцию премьера2
- 9.09.2025, 13:17
Глава правительства ушел в отставку.
Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне «протестов поколения Z» из-за запрета на пользование соцсетями, сообщает издание India Today. На улицы столицы Непала Катманду вышли тысячи молодых жителей страны, погибли 19 человек и более 300 ранены.
Митингующие подожгли дом премьер-министра, здание правящей партии и ворвались в здание парламента Непала. Также протестующие подожгли отель Hilton.
Также сообщается о том, что армия на вертолетах эвакуирует министров из их резиденций.
Напомним, протесты в Непале начались после блокировки в стране 26 популярных в мире и Непале соцсетей. Свое решение в отношении соцсетей власти объясняли необходимостью борьбы с фейками, разжиганием ненависти и онлайн-мошенничеством.