Большая игра Юрий Федоренко

9.09.2025, 13:31

2,056

Российская империя — явно устаревшая конструкция.

Почти ежедневно в украинском информационном пространстве всплывает вопрос: встал ли Пекин на сторону Москвы после визита Путина в КНР.

Одна из последних новостей: журналисты спросили представителя ГУР Андрея Юсова о роли КНР в поддержке РФ, на что офицер ответил: «Военной поддержки нет. Все остальное — это вопрос сложного дипломатического процесса».

Довольно часто можно услышать контраргумент о том, что Китай поставляет России комплектующие для оружия, в частности, для шахедов. Но тогда уже надо рассматривать конкретное изделие и считать, сколько там электроники не только китайского, но и западного производства. Если взять в руки, скажем, беспилотник Герань-2 (он же Shahed-136), то мы увидим, что удельный вес китайских элементов составляет около 60%, на втором и третьем местах — электроника из США и Швейцарии. Но ни США, ни Швейцария не являются союзниками России.

Поэтому попробуем немного погрузиться в детали «сложного дипломатического процесса», о котором упомянул представитель ГУР. Правитель России привез из Пекина кучу фото с Си Цзинпином, меморандум о газопроводе Сила Сибири-2 (который вряд ли будет реализован), а также «китайский безвиз» для россиян. Последний пункт — это уже что-то практическое и интересное. Выглядит как акт дружбы, но может стать бомбой замедленного действия для так называемой российской федерации (на самом деле, Россия никакая не федерация, а обычная восточная деспотия, но сейчас — о другом).

Если посмотреть на карту, то откроется фантастическая картина: более четырех тысяч километров между густонаселенным Китаем, и безлюдными просторами России. Важное дополнение: протяженность реальной границы может быть почти вдвое больше, поскольку здесь надо добавить границу с Монголией (3,5 тыс. км), которая является государством — сателлитом Китая. Так вот, с одной стороны перенаселенная страна, с другой — сплошная тайга, сопки и болота, прячущие в своих дебрях множество природных ископаемых. Картинка будет неполной, если не упомянуть, что огромный кусок российского Дальнего Востока китайцы считают своей исторической территорией, о чем написано в китайских школьных учебниках.

Но вернемся к России: тайга, сопки, болота и редкие населенные пункты с полиэтническим населением. Российская государственность в этих населенных пунктах держится на одной-двух тонких нитях железных дорог и забайкальских укрепрайонах.

Еще в советское время в этих краях дислоцировался довольно большой военный контингент: несмотря на «исконную дружбу братских народов», советская компартия не очень доверяла китайским коммунистам.

Что изменилось с тех времен? Китайская полукрестьянская армия стала современной и мощной, а забайкальский контингент российских войск в значительной степени переехал на войну против Украины. Процесс переброски войск в «европейскую» часть России начался еще до полномасштабного вторжения и с тех пор продолжается.

Параллельно с «демилитаризацией» Южной Сибири и Дальнего Востока на свои исторические земли прибывают китайские инвесторы: разворачиваются крупные коммерческие проекты, строится соответствующая инфраструктура. Радуется ли этому местное «русское» население? Каких-то социологических данных по этому поводу нет. Однако есть очевидные факты: значительная часть населения китайского пограничья даже визуально больше похожа на китайцев, чем на «русских». У коренных народов Сибири есть собственная идентичность. В этом контексте вспоминается недавний конфликт в «автономной республике Алтай», когда алтайцы возмутились, что местный губернатор отказался давать присягу на алтайском языке.

Пока что порабощенные Россией народы Сибири и Дальнего Востока не имеют развитого гражданского общества и отрезаны от возможностей использовать свои природные ресурсы для саморазвития. Простыми словами, это бедные люди, которых давно ограбили и сделали бесправными. Путешествие в Москву для них может стоить всех семейных сбережений, а вот поездка в Китай — гораздо дешевле и комфортнее. Чего до недавнего времени не хватало в этом пазле? Правильно: безвиза.

Теперь пробел заполнен. Если бы этот исторический сюжет развил какой-нибудь писатель-фантаст, он бы написал, как за несколько дней китайские войска перерезают тоненькую нитку Байкало-Амурской магистрали и аннексируют сначала весь Дальний Восток, а затем Южную Сибирь. Но реальность несколько сложнее.

Сегодня КНР остается для России «покупателем последней надежды»: Пекин скупает российские энергоресурсы с огромной скидкой, убивая двух зайцев: получает дешевые углеводороды и превращает всю Россию в гигантского экономического вассала. По состоянию на сейчас товарищ Си не заинтересован в полной дестабилизации и кризисе путинского режима. Когда же эта корова истощится и перестанет давать молоко, китайцы ее зарежут. Куда им спешить?

Китай строит стратегии на десятилетия, руководствуясь мудростью основателя даосизма Лао Цзы, который советовал сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо тебя проплывет труп твоего врага. Однако в современном мире исторические процессы происходят гораздо быстрее, чем во времена Лао Цзы. А российская империя — явно устаревшая конструкция, которая рухнет в среднесрочной перспективе. Мы ей в этом точно поможем, потому что именно мы сегодня являемся драйверами исторического процесса на Евразийском континенте. Слава Украине!

Юрий Федоренко, New Voice

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com