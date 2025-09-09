закрыть
В Литве задействовали истребители миссии НАТО для перехвата объекта, следовавшего из Беларуси

1
  • 9.09.2025, 13:35
  • 1,480
В Литве задействовали истребители миссии НАТО для перехвата объекта, следовавшего из Беларуси

Полеты в Вильнюсском аэропорту были приостановлены из-за неопознанного объекта.

Истребители миссии НАТО были задействованы в небе над Литвой утром 9 сентября, а в Вильнюсском аэропорту на полчаса были прекращены рейсы.

Произошло это из-за неизвестного объекта, который двигался со стороны Беларуси в направлении Литовской Республики, он зафиксирован на радарах. Одна из версий говорит, что это было метеорологическое явление.

Около 8:30 компания Oro navigacija передала информацию об объекте службам аэропорта, сообщает Delfi. По данным Национального центра управления кризисами (НЦКК), решение о закрытии аэропорта приняли, исходя из мер безопасности.

В 9 часов полеты возобновили, и, как отмечают в НЦУК, расписание рейсов почти не пострадало.

Сообщается, что радиолокационные системы ВВС Литвы также зафиксировали объект, который якобы двигался с территории Беларуси в сторону Литвы. Сигнал короткое время виделся и на радарах наземной ПВО, однако визуального контакта с ним не было.

К перехвату подключили истребители миссии НАТО по патрулированию неба. Но после прилета в указанную зону они не обнаружили ничего. Их сразу отозвали.

По предварительной версии, речь может идти о метеорологическом явлении, однако соответствующие службы обещают провести более детальное расследование.

