NI: Украина покупает оружие за российские деньги 9.09.2025, 13:42

Великобритания остается надежным партнером.

За последние 50 дней Великобритания предоставила Украине вооружение и боеприпасы на сумму более $1,3 млрд, используя замороженные российские активы. Эти средства хранились без движения несколько месяцев, но теперь страны начали направлять их на поддержку обороны Украины, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В частности, британская армия передала украинским военным около 4,7 млн патронов для стрелкового оружия, 60 тыс. артиллерийских снарядов, ракеты и боеприпасы, более 2,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов, свыше 200 систем радиоэлектронной борьбы, 100 единиц легких видов оружия, 30 тактических транспортных средств, а также оборудование для противодействия дронам и системы ПВО.

«Великобритания наращивает военную поддержку, чтобы помочь Украине защищаться от незаконного вторжения Путина», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

«Коалиция желающих» — неофициальная группа стран, поддерживающих Украину вооружением и другой помощью. Лидерами инициативы выступают Великобритания и Франция, к ним присоединились десятки государств со всего мира.

Кроме того, Великобритания предоставила Украине кредит в размере $3 млрд через фонд Extraordinary Revenue Acceleration, использующий проценты от замороженных российских активов, а не сами активы, что юридически безопаснее.

В 2025 году Великобритания планирует выделить Украине более $6 млрд на вооружение и боеприпасы. Для сравнения, США остаются крупнейшим донором, предоставив Украине с начала войны более $66,9 млрд военной помощи.

Даже когда поддержка Украины в ряде западных стран ослабевала, а США рассматривали возможность приостановки помощи, Великобритания продолжает оставаться надежным партнером, обеспечивая украинских военных необходимыми ресурсами для отражения российских атак.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com