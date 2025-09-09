Ученые назвали животное, захватившее большую часть мира 1 9.09.2025, 13:51

Оно колонизировало почти все участки суши на Земле.

Наша планета является домом для невероятного количества видов. Однако на Земле есть один вид, который уже захватил большую часть планеты, за исключением всего нескольких мест – по сути, им уже удалось колонизировать почти все участки суши на Земле, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Сколько муравьев живет на Земле?

По словам биолога Эдварда Уилсона, муравьи – крохотные создания, которые правят миром. Ранее ученые уже подсчитали, сколько муравьев на самом деле живет на Земле – в 2022 году, по самой консервативной оценке, на планете обитает 20 квадриллионов муравьев. Их общая масса составляет общую биомассу в 12 мегатонн сухого углерода.

Более того, это превышает общую биомассу всех диких птиц и млекопитающих на планете и эквивалентно примерно 20% биомассы человека. Более того, ученые считают, что эта консервативная оценка на самом деле занижена.

Чтобы получить оценку общей численности муравьев, ученые объединили данные около 500 исследований наземных и древесных муравьев практически во всех крупных наземных экосистемах. Впрочем, эта оценка не учитывает членов колоний, не покидающих свои гнезда для поиска пищи, а также регионы, по которым данных все еще слишком мало – например, бореальные леса.

Где обитают все эти муравьи?

Ученые также рассмотрели распределение муравьев и сделали вывод о том, что все эти 20 квадриллионов существ, вероятно, неравномерно распределены по планете. Например, наземные муравьи в основном сосредоточены в тропических и субтропических регионах. Почти две трети видов обитают всего в двух биомах — влажных тропических лесах и саваннах. Однако их распространение в разных уголках обитания сильно варьируется.

Результаты исследования показывают, что плотность муравьев, питающихся листвой, в четыре раза выше в лесах, чем в кустарниковых зарослях, в то время как численность муравьев, питающихся на земле, наиболее высока в засушливых регионах.

Впрочем, несмотря на успехи подобных исследований, данных о популяциях муравьев в некоторых частях мира все еще недостаточно – это свидетельствует о пробелах в наших знаниях.

Муравьи колонизировали почти все участки суши на Земле

По словам ученых, существует более 15 700 видов и подвидов муравьев – впервые они появились на планете около 140-158 миллионов лет назад и распространились далеко и широко. Исследования показывают, что этих вездесущих насекомых можно встретить на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. Также нет ни одного местного вида в Исландии, Гренландии, некоторых районах Восточной Полинезии и на некоторых самых отдаленных островах планеты.

Несмотря на то, что сегодня муравьи встречаются почти повсюду, так было не всегда. По словам научного сотрудника Музея Филда в Чикаго Мэтью Нельсена, если взглянуть на мир сегодня, муравьев можно заметить почти на каждом континенте в самых разных средах обитания.

Нельсен и его коллеги обнаружили, что последние 60 миллионов лет муравьи эволюционировали бок о бок с растениями и, по-видимому, перенимали опыт у своих лиственных собратьев. Известно, что примерно в это время некоторые растения в лесах научились выделять больше водяного пара через крошечные отверстия в листьях. В ответ некоторые муравьи переместили свои гнезда из подземных на верхние части деревьев.

Точно так же, когда цветковые растения распространились из лесов и начали колонизировать более засушливые регионы, муравьи последовали их примеру, положив начало эволюции множества видов, живущих сегодня.

