Явген Вапа: Учите белорусский язык, будете работать в Европарламенте 9.09.2025, 14:10

Явген Вапа

Директор радио «Рацыя» рассказал о встрече представителей белорусских СМИ с евродепутатами в Брюсселе.

4 сентября в Европарламенте прошла встреча с представителями белорусских медиа. Организатором встречи была делегации Европарламента по связям с Беларусью во главе с польской депутаткой от партии «Право и справедливость» Малгожатой Госевской.

Председатель правления и директор радио «Рацыя» Явген Вапа, который принимал участие в этом мероприятии, поделился своим мнением о встрече:

— Встреча продолжалась интенсивные три часа. Она была посвящена именно независимым белорусским СМИ. В дискуссионной части участвовали: главный редактор сайта «Хартия'97» Наталья Радина, главный редактор телеканала «Белсат» Алина Ковшик, я представлял радио «Рацыя», а «Радыё Свабода» представлял Игорь Корней, бывший политзаключённый-журналист. Так что в одном месте в роли докладчиков выступили известные, многолетние медиа, которые действуют на общем медиарынке и имеют свою позицию.

Встреча прошла с участием выступающих от Европейской комиссии и экспертов по белорусским медиа, которые представили взгляд Белорусской ассоциации журналистов и фондов. И самое важное, что встреча прошла с участием реальных евродепутатов. Это действительно важно. Потому что в Европарламенте есть большая проблема: такой делегации, как по делам демократической Беларуси, трудно пробиться к евродепутатам, которые борются за свои интересы – государственные, локальные, и поэтому заняты множеством собственных забот.

С моей точки зрения, очень хорошо, что госпожа Госевская возглавляет эту делегацию по делам демократической Беларуси, потому что, во-первых, она годами интересовалась белорусскими делами, во-вторых, она из страны, которая граничит с Беларусью и хорошо понимает, что реально означает режим Лукашенко, и, в-третьих, своей активностью она хочет, чтобы вопрос белорусских политзаключённых, вопрос белорусских медиа не сходил с повестки всего Европарламента.

Я ещё хочу сказать с нашей стороны, что этой встречи и такой активности по белорусской тематике не было бы, если бы в той же делегации ассистенткой госпожи Госевской не был наш белорус Ярослав Муська. Он окончил белорусский лицей в Бельске, затем международные исследования в Минске, прекрасно владеет белорусским и английским языками. И здесь мы имеем наглядный пример для тех, кто сегодня не хочет учить белорусский язык. Вот именно знание белорусского и его активность поспособствовали тому, что Ярослав сейчас полноценно работает в Европарламенте. И я благодарен ему за помощь. Этот визит без него не имел бы такого эмоционального характера и той атмосферы. Потому что он также очень хорошо понимает, сердцем и душой чувствует все белорусские дела.

Что касается наших медиа, дела очень тяжёлые. Ситуация сильно осложнилась после решения американской администрации прекратить финансирование со стороны США. Вместе с проектами, которые, я считаю, были вовсе не нужны, «сгорели» проекты, которые имели огромное значение вообще для существования независимого белорусского пространства.

В своём выступлении я обращал внимание на то, что нельзя объединять в одно финансирование российских и белорусских медиа. Это две разные сферы, две разные программы, это противоречивые интересы даже в так называемом независимом демократическом российском мире. Потому что мы помним взгляды либеральных российских политиков на Беларусь, которые никак не изменились за прошедшее время.

