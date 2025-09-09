Учения «Запад-2025»: как в НАТО готовятся к потенциальной угрозе 9.09.2025, 14:11

Маневры начнутся уже 12 сентября.

Российско-белорусские военные учения «Запад-2025» не несут угрозы для Украины, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Большие опасения по поводу маневров высказывают страны на восточном фланге НАТО. Ответные военные учения начали Литва, Латвия, Эстония и Польша. Чего опасаются в Североатлантическом альянсе — в материале FREEДОМ.

В НАТО считают, что Россия может использовать учения «Запад-2025» для проверки реакции Альянса на военные провокации, сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.

Совместные маневры Москвы и Минска на западе Беларуси будут проходить с 12 по 16 сентября. На них вооруженные силы обеих стран отрабатывают сценарий якобы по отражению вторжения со стороны Польши и Литвы. По словам белорусского министра обороны Виктора Хренина, Москва и Минск будут практиковать применение ракетного комплекса «Орешник». В Североатлантическом альянсе заявили, что будут пристально мониторить предстоящие учения.

- Мы должны серьезно относиться к учениям вблизи границ НАТО и ЕС. Как приграничные страны, так и само НАТО относятся к ним с максимальной серьезностью… Литва и наши союзники готовы, едины и будут внимательно следить за развитием событий, готовые при необходимости отреагировать, — заявил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.

Учения в формате «Запад» Москва и Минск проводят примерно раз в 4 года. В конце 2021 года они стали подготовкой для вторжения российской армии в Украину.

В ответ на российско-белорусские маневры Литва, Латвия, Эстония и Польша в сотрудничестве с США начали собственные военные учения «Железный кулак», которые закончатся 17 сентября.

«В регионе Литвы, Латвии, Эстонии и Польши у нас будет около 40 тысяч военнослужащих. Литовская часть будет насчитывать около 10 тысяч, еще союзников около 6 тысяч. Везде, не только на суше, но и на море, и в воздухе. Я считаю, что это количество, которое будет здесь, в регионе, достаточное, даже если произойдут провокации, которые маловероятны, но мы должны быть бдительными», — заявил командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас.

Кроме того, Латвия проводит национальные учения Namejs 2025, где задействованы 12 тысяч военных. В Литве тоже начались собственные маневры «Удар грома», где принимают участие 17 тысяч военнослужащих.

Также крупные учения «Железный защитник» проходят в Польше. В рамках учений страна задействовала 30 тысяч военных и 600 единиц боевой техники.

«Все указывает на то, что учения «Запад 2025» не приведут к эскалации, но я должен сказать одно: мы испытываем глубокое недоверие к проведению подобных учений со стороны Российской Федерации, Беларуси и их партнеров. Поэтому мы будем поддерживать наши силы в такой готовности, чтобы иметь возможность реагировать, если эти учения окажутся враждебными по отношению к Польше», — сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула.

В рамках подготовки к военным учениям Quadriga, Германия начала перебрасывать военный контингент в Литву. В маневрах примут участие более 8 тысяч солдатов, 40 кораблей и 30 вертолетов.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы хотим сдерживать, мы не хотим эскалации, мы занимаемся исключительно обороной. И я хочу обратить внимание на то, что Москва также использует «Запад» для сеяния неопределенности и, конечно, для разговоров об эскалации в ответ. Пока у нас нет никаких указаний на то, что «Запад-2025» включает в себя подготовку к нападению под видом учений. Но мы начеку. И под «начеку» я имею в виду не только Бундесвер, но и НАТО. А мы в Бундесвере готовимся к чрезвычайной ситуации. Это наша работа, это то, что мы поклялись делать», — заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

Сотрудничество режимов в России и Беларуси несет угрозу для всей Европы и препятствует мирным усилиям президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве призвали быть начеку относительно военных учений «Запад-2025» и не доверять заявлениям Минска и Москвы.

