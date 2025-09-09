«Азов» взял в плен группу российских оккупантов 4 9.09.2025, 14:22

2,186

Военных РФ бросили на Доброполье.

В полосе ответственности 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» взяли в плен российских оккупантов, которых командование отправило в наступление на самую горячую точку Донецкой области — Доброполье. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба корпуса «Азов» и опубликовала соответствующее видео.

«Атака ВС РФ провалилась, силы обороны стабилизировали ситуацию, а этим солдатам просто посчастливилось выжить. В плен их взяли воины 4-й бригады оперативного назначения НГУ „Рубеж“ и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады. Напоминаем гражданам России, которые в рядах ВС РФ пришли в Украину с оружием: сдаться — это единственный шанс выжить», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за месяц активных боёв на добропольском направлении, где подразделения 1-го корпуса НГУ «Азов» вместе со смежными и подчинёнными подразделениями держат линию обороны, в плен взяли 69 оккупантов.

