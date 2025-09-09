Еще один банк начал принимать поврежденные доллары и евро 1 9.09.2025, 14:28

1,480

Но есть нюанс.

В «Белинвестбанке» начали принимать поврежденные доллары и евро. Правда, за комиссию. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Услуга обмена поврежденных банкнот, не соответствующих критериям платежности, называется инкассо. «Белинвестбанк» готов принимать доллары, евро и российские рубли с комиссией 8% (но минимум 10 рублей). Оплачивать комиссию нужно в белорусских рублях по курсу продажи иностранной валюты, который банк установил для физлиц на момент оплаты.

Раньше в этом банке принимали поврежденные рубли, комиссия составляла 5% от суммы, но не меньше 5 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com