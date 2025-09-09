Еще один банк начал принимать поврежденные доллары и евро

Еще один банк начал принимать поврежденные доллары и евро1
- 9.09.2025, 14:28
- 1,480
Но есть нюанс.
В «Белинвестбанке» начали принимать поврежденные доллары и евро. Правда, за комиссию. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Услуга обмена поврежденных банкнот, не соответствующих критериям платежности, называется инкассо. «Белинвестбанк» готов принимать доллары, евро и российские рубли с комиссией 8% (но минимум 10 рублей). Оплачивать комиссию нужно в белорусских рублях по курсу продажи иностранной валюты, который банк установил для физлиц на момент оплаты.
Раньше в этом банке принимали поврежденные рубли, комиссия составляла 5% от суммы, но не меньше 5 рублей.